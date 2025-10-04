The Beast Burger presenta su Red Devil en las food truck de The Champions Burger Algeciras

Rafael Aguilar y Alejandro Pedrosa son los creadores de The Beast Burger, un concepto de hamburguesas smash que en apenas dos años se ha convertido en un auténtico fenómeno en Algeciras. Desde su local de la calle Convento —y con una segunda apertura en La Línea hace un año— han conquistado a un público fiel que repite una y otra vez.

Ahora, dan un paso más: han sido seleccionados para participar en The Champions Burger, el evento gastronómico que reúne a las mejores hamburgueserías del país y que se celebra hasta el 13 de octubre en el recinto ferial de Algeciras. Una oportunidad que, confiesan, les ha llegado con sorpresa.

Rafael, Aitor y Alejandro. / Andrés Carrasco

“Al abrir el local contactamos con ellos, pero no hubo respuesta. Esta vez han sido los organizadores quienes nos han llamado. Que nos hayan seleccionado es un orgullo y un reto”, reconocen.

Una creación a la altura del campeonato

El proceso no ha sido sencillo. Montaje, fotografía, trámites sanitarios, búsqueda de una food truck y, por supuesto, el gran desafío: idear una hamburguesa competitiva y memorable.

“Nos habremos comido unas 50 hamburguesas en las últimas dos semanas haciendo pruebas”, admiten entre risas.

El resultado ha sido la Red Devil, una propuesta tan llamativa como sabrosa: pan brioche rojo, top beef, pulled pork, doble queso cheddar y mozzarella, mermelada de bacon, salsa Beast y trufada, cebolla crunch, crujiente de Takis y polvo de mantequilla. Una receta en la que también ha participado Aitor, hijo de Rafa, y con la que buscan el equilibrio perfecto entre potencia y atractivo visual.

Red Devil, la hamburguesa de The Beast Burger. / Andrés Carrasco

Su trabajo de campo en otros campeonatos les dio la clave: “Fuimos al evento de San Fernando y vimos que el 80% de las hamburguesas tenían un toque dulce. Lo demanda el público. Así que pensamos en ellos, pero sin perder nuestra esencia y calidad”.

Eso sí, quieren dejar algo muy claro: la Red Devil no pica. “El color rojo puede confundir, pero solo lleva un toque suave de los Takis”, puntualizan.

Una aventura frenética

Desde que recibieron la llamada, todo ha sido una carrera contrarreloj: “Nos avisaron hace 20 días y desde entonces, a tope. Fotos, alérgenos, permisos, envases, tráiler, estética… Ha sido como montar un negocio nuevo para 13 días”. La ventaja, aseguran, es que juegan en casa: “Somos locales, conocemos la zona y eso nos da un plus”.

The Beast Burger, preparando su hamburguesa. / Andrés Carrasco

La organización también ha puesto de su parte, con responsables en cada departamento que han guiado y apoyado a los participantes. Y para afrontar el reto, The Beast Burger movilizará a todo su equipo: 14 personas trabajando por turnos durante más de 10 días, mientras Alejandro y Rafa estarán al pie del cañón en todo momento. "Vamos a vivir en el recinto durante casi dos semanas", bromean.

Más allá del campeonato

A quienes aún no los conocen, los invitan a pasar por cualquiera de sus locales para descubrir sus creaciones. A quienes ya son clientes, les lanzan un mensaje ilusionante: se avecinan novedades.

“Estas dos semanas de pruebas nos han inspirado mucho. Habrá cambios en la carta". Sin duda, prometen despertar a la bestia que llevamos dentro.