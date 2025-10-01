Descubre todas las hamburguesas que compiten por la corona en The Champions Burger, en Algeciras

Algeciras se prepara para recibir a The Champions Burger, el evento itinerante que busca coronar a la mejor hamburguesa de España. Desde el jueves, el recinto se convertirá en un estadio de sabores donde cada propuesta competirá por el voto del público, que podrá valorar aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación. El sistema es sencillo: pruebas, escaneas el QR del ticket y eliges tu favorita.

Entre las participantes, la imaginación no tiene límites. Muralla presenta la Pryngles’s, con patty smash de vaca madurada, doble cheddar vintage, bacon crujiente, patatas paja, crema especial y polvo de parmesano. Jisma apuesta por la Happy Milf, servida en un brioche rosa con polvo de oro, carne de chuletón smasheado con cheddar, costilla BBQ estilo Texas, mermelada de bacon y su salsa secreta MILF. Tximist deslumbra con Thequeen, en brioche negro con oro, chuletón smasheado, cheddar americano, crema trufada, costilla cocinada 24 horas y lluvia dorada.

Una de las hamburguesas de The Champions Burger. / GERARD.RAW

El festival continúa con propuestas como la Kryptonita de El Surtidor On Fire, con pan brioche verde, smash de chuletón, pulled beef con parmesano, salsa de pistacho y perlas brillantes. Nolito’s brilla con la Diamante Azul, pan azul con polvo de diamante y oro rosa, carne madurada, costilla estilo EEUU, mermelada de bacon, cheddar, mayo ahumada y salsa Emmy. Más clásica pero sabrosa es la The Champion de Dalú, con carne smash, cheddar, cebolla crujiente, mermelada de bacon y salsa americana.

Bandido’s Burger presenta la Al Capone, con pan Mafia Padano, smash de vaca rubia, cheddar ahumado, cebolla caramelizada, bacon sicario y salsas secretas. Delacalle Smash Burger opta por la Crazy Bacon, un festín de chuletón madurado, cheddar, chutney de bacon, tiras y lluvia de bacon con salsa especial. El Poble trae la Fat Tony, con pan de patata, chuletón lacy edge, guanciale, queso Monterey, pepinillos, patatas paja y salsa propia.

No falta el punto mágico de Umbrella con La Bellaka, que combina chuletón smasheado, cheddar blanco, costilla a baja temperatura con sweet butter, bacon bits, cebolla crispy y pan con polvo rojo. Street Food Burger arriesga con la La Gamberra 3.0, que lleva un pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos Bits, costilla ahumada, bacon caramelizado y salsa gamberra. Dak Burger apuesta por lo cósmico con la Top 1, carne de chuletón premium, Black Angus deshilachado, cheddar rojo, bacon dulce, mayo tostada 2.0 y crujiente estelar.

Un chica come una hamburguesa en The Champions Burger. / Javier Albiñana

El viaje continúa con Madison Smash Burgers y su Miami Vice, con brioche rosa, pulled pork Tennessee, guanciale, cheddar, baconcitos y sour cream. Marlons mantiene la sencillez con la Texas Baconator, pan en forma de nube, fat smash, cheddar fundido y mermelada de bacon. Cierra la lista The Beast Burger, la participante de Algeciras representando al Campo de Gibraltar, con la explosiva Red Devil, que combina pulled pork, cheddar, mozzarella, mermelada de bacon, salsa trufada, crujiente de Takis y polvo de mantequilla.

Además de estas aspirantes al título, el evento ofrecerá las Hall of Fame, hamburguesas legendarias fuera de concurso pero imprescindibles de probar. Entre ellas están la Lil Wayne de Gottan, con brioche gratinado, pulled beef y salsa Louisiana; la Hay Niveles Bro de Faakon Smash, con carrillera de ternera y yema trufada; la Meatrix de Smash Hiro, con pulled beef, BBQ casera y mayonesa al Pedro Ximénez; y las dos propuestas de Cheeck’s: la coreana Gangnam Style y la Clásica de pollo frito con cheddar y bacon.

Para completar la experiencia, los asistentes encontrarán entrantes para compartir y postres que harán redonda la cita. Con tanta variedad, la pregunta está servida: ¿cuál de todas estas hamburguesas conquistará tu voto?