Las mejores hamburguesas de España buscan su corona en Algeciras

El recorrido nacional de The Champions Burger hace escala en el Campo de Gibraltar. El recinto ferial de Algeciras acogerá, entre el 2 y el 13 de octubre, la competición que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas del país.

Durante casi dos semanas, el público podrá disfrutar de un auténtico festival de sabores donde se medirán propuestas locales y nacionales en la pugna por convertirse en la mejor hamburguesa gourmet de España. En cada edición, más de quince participantes ofrecen al visitante una experiencia gastronómica única que combina creatividad, sabor y un ambiente festivo.

Valla publicitaria "The Champions Burger". / E.S.

El evento, que ya ha pasado por ciudades andaluzas como Málaga, Granada y, en su última parada, San Fernando, llega ahora a Algeciras con la expectación de atraer a miles de asistentes. Aunque la entrada será gratuita hasta completar aforo, los detalles oficiales aún están pendientes de confirmación por parte de las instituciones y de la empresa organizadora, Gastrosueños. Mientras tanto, la valla publicitaria en La Reconquista ya crea expectación.

Con gastronomía, ocio y un ambiente pensado para todos los públicos, The Champions Burger promete convertirse en uno de los grandes atractivos del otoño en la ciudad.