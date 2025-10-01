Descubre dos sabrosos restaurantes vegetarianos en Tarifa
Chilimosa y Brío Tarifa destacan por sus sabores innovadores, ambiente acogedor y opciones aptas para vegetarianos, veganos y celíacos
Los sabores del otoño: frutas y verduras de temporada en septiembre y octubre
El 1 de octubre se celebra el Día del Vegetarianismo, una ocasión perfecta para explorar la cocina basada en plantas y descubrir cómo puede ser deliciosa, variada y sorprendente. En Tarifa, dos restaurantes se han convertido en imprescindibles para quienes buscan platos vegetarianos de calidad: Chilimosa y Brío Tarifa.
Restaurante Chilimosa
Situado en la calle del Peso, el Restaurante Chilimosa cuenta con una calificación de 4,8 estrellas en Google y una gran reputación entre locales y turistas. Según los comensales, "ir a Tarifa y no ir a la Chilimosa es pecado. Un pequeño restaurante vegetariano con un ambiente muy cuidado, desde la decoración hasta la música de fondo que acompaña, La comida es una locura: la quiché de puerro es una delicia que no puedes irte sin probar".
Otro visitante añade: "Tanto si eres vegetariano/vegano o no, es un sitio donde merece la pena ir. Sabores nuevos, platos preparados con mimo y un trato muy bueno".
Los clientes destacan además la atención del personal, siempre amable y dispuesto a ofrecer una experiencia acogedora y memorable.
Brío Tarifa
Por su parte, Brío Tarifa, en la calle Pintor Guillermo Pérez Villalta, alcanza una valoración de 4,9 estrellas y se ha ganado el corazón de quienes buscan platos vegetarianos creativos y cuidados. Una visitante comenta: "Es mi primera vez en la ciudad y buscando opciones vegetarianas, me recomendaron este sitio. Probamos las croquetas, la boloñesa y unas tostadas, y postres, y todo estaba realmente delicioso. Las porciones son generosas y se nota el cariño en cada plato".
Otros clientes resaltan la atención al detalle y las opciones sin gluten: "Soy celíaca y me quedé con ganas de probar las cosas fritas. Recomiendo pedir el timbal, muy rico". La experiencia completa se refuerza con un servicio multilingüe y un ambiente que invita a relajarse y disfrutar de cada bocado.
Tarifa demuestra una vez más que la cocina vegetariana puede ser no solo saludable, sino también exquisita y llena de sabor. Desde la quiché de puerro de Chilimosa hasta la boloñesa de Brío, estos restaurantes son una parada obligatoria para todos los amantes de la buena comida.
También te puede interesar
Lo último