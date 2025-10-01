Descubre dos sabrosos restaurantes vegetarianos en Tarifa

El 1 de octubre se celebra el Día del Vegetarianismo, una ocasión perfecta para explorar la cocina basada en plantas y descubrir cómo puede ser deliciosa, variada y sorprendente. En Tarifa, dos restaurantes se han convertido en imprescindibles para quienes buscan platos vegetarianos de calidad: Chilimosa y Brío Tarifa.

Restaurante Chilimosa

Situado en la calle del Peso, el Restaurante Chilimosa cuenta con una calificación de 4,8 estrellas en Google y una gran reputación entre locales y turistas. Según los comensales, "ir a Tarifa y no ir a la Chilimosa es pecado. Un pequeño restaurante vegetariano con un ambiente muy cuidado, desde la decoración hasta la música de fondo que acompaña, La comida es una locura: la quiché de puerro es una delicia que no puedes irte sin probar".

Otro visitante añade: "Tanto si eres vegetariano/vegano o no, es un sitio donde merece la pena ir. Sabores nuevos, platos preparados con mimo y un trato muy bueno".

Los clientes destacan además la atención del personal, siempre amable y dispuesto a ofrecer una experiencia acogedora y memorable.

Brío Tarifa

Por su parte, Brío Tarifa, en la calle Pintor Guillermo Pérez Villalta, alcanza una valoración de 4,9 estrellas y se ha ganado el corazón de quienes buscan platos vegetarianos creativos y cuidados. Una visitante comenta: "Es mi primera vez en la ciudad y buscando opciones vegetarianas, me recomendaron este sitio. Probamos las croquetas, la boloñesa y unas tostadas, y postres, y todo estaba realmente delicioso. Las porciones son generosas y se nota el cariño en cada plato".

Otros clientes resaltan la atención al detalle y las opciones sin gluten: "Soy celíaca y me quedé con ganas de probar las cosas fritas. Recomiendo pedir el timbal, muy rico". La experiencia completa se refuerza con un servicio multilingüe y un ambiente que invita a relajarse y disfrutar de cada bocado.

Tarifa demuestra una vez más que la cocina vegetariana puede ser no solo saludable, sino también exquisita y llena de sabor. Desde la quiché de puerro de Chilimosa hasta la boloñesa de Brío, estos restaurantes son una parada obligatoria para todos los amantes de la buena comida.