Los sabores del otoño: frutas y verduras de temporada en septiembre y octubre

En los mercados de abasto y fruterías de confianza de todo el Campo de Gibraltar ya se puede encontrar lo mejor de la huerta otoñal. Septiembre y octubre traen consigo una despensa repleta de frutas y verduras frescas, cultivadas en nuestra tierra y recogidas en su punto óptimo de maduración.

Consumir productos locales y de temporada, tal y como recuerda Greenpeace, es una decisión que multiplica beneficios: cuida tu salud y tu bolsillo, evita el transporte de alimentos desde largas distancias, reduce la huella de carbono y, además, apoya la economía de los productores de la zona.

Frutas de temporada en septiembre y octubre

Septiembre : melón, higo y sandía.

: melón, higo y sandía. Octubre : granada, guayaba, membrillo y kiwi.

: granada, guayaba, membrillo y kiwi. Ambos meses: frambuesa, mango, pera, plátano, uvas, manzana, papaya, pitahaya, mandarina y lima.

Verduras de temporada en septiembre y octubre

Septiembre : berenjena, judía verde, calabacín y pimiento.

: berenjena, judía verde, calabacín y pimiento. Octubre : acelga, batata, borraja, espinaca, kale, pack choi, puerro, rábano y remolacha.

: acelga, batata, borraja, espinaca, kale, pack choi, puerro, rábano y remolacha. Ambos meses: ajo seco, calabaza, patata, perejil, tomate, albahaca, cebolla, maíz y pepino.

Platos de la tierra para saborear la temporada

La gastronomía andaluza —y por ende campogibraltareña— siempre ha sabido sacar partido a los ingredientes de cada estación. Estos meses ofrecen la oportunidad de llenar la mesa de tradición y frescura:

Pisto andaluz : con berenjena, calabacín, pimiento y tomate, perfecto en septiembre.

: con berenjena, calabacín, pimiento y tomate, perfecto en septiembre. Sopa de tomate : un plato humilde y reconfortante, ideal para los tomates de temporada.

: un plato humilde y reconfortante, ideal para los tomates de temporada. Espinacas con garbanzos : un clásico entre los potajes, ideal en octubre cuando la espinaca está en su mejor momento.

: un clásico entre los potajes, ideal en octubre cuando la espinaca está en su mejor momento. Crema de calabaza : perfecta para las primeras noches frescas del otoño.

: perfecta para las primeras noches frescas del otoño. Batatas asadas : muy típicas, especialmente en los pueblos, donde algunos los hacen a la chimenea. Muy presentes en octubre.

: muy típicas, especialmente en los pueblos, donde algunos los hacen a la chimenea. Muy presentes en octubre. Ensalada de uvas y queso : fresca, ligera y muy de temporada para los días en los que el calor se niega a marcharse.

: fresca, ligera y muy de temporada para los días en los que el calor se niega a marcharse. Granada con yogur y miel: un postre —o desayuno con algo de granola— sencillo y antioxidante para cerrar el menú de octubre.

Consumir de temporada no solo es un viaje al sabor más auténtico, también una forma de cuidar el entorno y mantener vivo el comercio local. En el Campo de Gibraltar, los mercados de abasto y fruterías ofrecen cada día la posibilidad de llenar tu mesa con lo mejor de septiembre y octubre.