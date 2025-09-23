Los sabores del otoño: frutas y verduras de temporada en septiembre y octubre

Ocio
Un puesto del mercado de abastos de Algeciras.
Un puesto del mercado de abastos de Algeciras. / Andrés Carrasco
Campo de Gibraltar, 23 de septiembre 2025 - 18:53

En los mercados de abasto y fruterías de confianza de todo el Campo de Gibraltar ya se puede encontrar lo mejor de la huerta otoñal. Septiembre y octubre traen consigo una despensa repleta de frutas y verduras frescas, cultivadas en nuestra tierra y recogidas en su punto óptimo de maduración.

Consumir productos locales y de temporada, tal y como recuerda Greenpeace, es una decisión que multiplica beneficios: cuida tu salud y tu bolsillo, evita el transporte de alimentos desde largas distancias, reduce la huella de carbono y, además, apoya la economía de los productores de la zona.

Frutas de temporada en septiembre y octubre

  • Septiembre: melón, higo y sandía.
  • Octubre: granada, guayaba, membrillo y kiwi.
  • Ambos meses: frambuesa, mango, pera, plátano, uvas, manzana, papaya, pitahaya, mandarina y lima.

Verduras de temporada en septiembre y octubre

  • Septiembre: berenjena, judía verde, calabacín y pimiento.
  • Octubre: acelga, batata, borraja, espinaca, kale, pack choi, puerro, rábano y remolacha.
  • Ambos meses: ajo seco, calabaza, patata, perejil, tomate, albahaca, cebolla, maíz y pepino.

Platos de la tierra para saborear la temporada

La gastronomía andaluza —y por ende campogibraltareña— siempre ha sabido sacar partido a los ingredientes de cada estación. Estos meses ofrecen la oportunidad de llenar la mesa de tradición y frescura:

  • Pisto andaluz: con berenjena, calabacín, pimiento y tomate, perfecto en septiembre.
  • Sopa de tomate: un plato humilde y reconfortante, ideal para los tomates de temporada.
  • Espinacas con garbanzos: un clásico entre los potajes, ideal en octubre cuando la espinaca está en su mejor momento.
  • Crema de calabaza: perfecta para las primeras noches frescas del otoño.
  • Batatas asadas: muy típicas, especialmente en los pueblos, donde algunos los hacen a la chimenea. Muy presentes en octubre.
  • Ensalada de uvas y queso: fresca, ligera y muy de temporada para los días en los que el calor se niega a marcharse.
  • Granada con yogur y miel: un postre —o desayuno con algo de granola— sencillo y antioxidante para cerrar el menú de octubre.

Consumir de temporada no solo es un viaje al sabor más auténtico, también una forma de cuidar el entorno y mantener vivo el comercio local. En el Campo de Gibraltar, los mercados de abasto y fruterías ofrecen cada día la posibilidad de llenar tu mesa con lo mejor de septiembre y octubre.

