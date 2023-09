Los Escopeteros de Getares, los precursores de la Policía Local de Algeciras

Los Escopeteros de Getares fueron una compañía militar española que se dedicaban a la vigilancia de la costa del Estrecho de Gibraltar, es decir, vigilaban la zona que transcurre desde Tarifa hasta Algeciras, durante los siglos XVIII y XIX. Estas figuras son homenajeadas con una estatua en la segunda localidad, municipio en el que se considera que son los precursores del Cuerpo de la Policía Local.

El origen de esta compañía fue a principios del siglo XVIII, momento en el que se formaron varias milicias en la costa norte del Estrecho con el objetivo de evitar los ataques de piratas norteafricanos. Los Escopeteros de Getares lo constituían voluntarios de Tarifa, situándose, durante la invasión británica del Peñón de Gibraltar, cerca de la playa de Getares. Así pues, este grupo se integró como parte del ejército bajo ese nombre para participar en la defensa del territorio español en dicha zona.

En el momento de la fundación contaba con 40 hombres al mando del Capitán Gaspar Salado. Posteriormente, en 1717, pasó a estar compuesto por 80 soldados y dos mandos, ampliando también su tramo de vigilancia hasta el oeste de la Bahía de Algeciras, San Roque.

La función principal de Los Escopeteros era guardar las costas, aunque también debían encargarse del contrabando con África y Gibraltar. Su base se situó en el cuartel de Getares hasta 1750, momento en el que se trasladaron hasta el Fuerte de El Tolmo, el que tomaría el nombre de Cuartel de Escopeteros de Algeciras.

El cuerpo participó en la Guerra de la Independencia al servicio del Comandante General del Campo de Gibraltar. También estuvieron presentes en la Batalla de la Barrosa (Chiclana) y ocuparon Medina Sidonia. A pesar de sus grandes labores, en 1819 se ordenó su supresión, algo que no se cumplió, pues en 1820 se unieron al levantamiento del General Riego junto a la Comandancia General del Campo. Este último conflicto no evitó que en 1823 se volviera a ordenar su extinción, aunque no se llevó a cabo hasta 1829 cuando hubo una reorganización del Ejército.

La relación de esta compañía con el actual Cuerpo de Policía Local de Algeciras viene dada, por tanto, por la necesidad de crear "una patrulla" municipal que se encargara de la vigilancia de las ciudades de la zona. Rafael Gómez de Avellaneda fue el encargado de realizar una escultura en su honor, inaugurada en 1999, que aún puede verse en la Carretera de Acceso a la Playa de Getares.