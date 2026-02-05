Los 8 consejos clave del Ayuntamiento de Los Barrios ante las fuertes lluvias

Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol en Los Barrios (Cádiz)

Ante la previsión de fuertes lluvias, el Ayuntamiento de Los Barrios ha difundido una serie de ocho recomendaciones básicas dirigidas a la población para reducir riesgos y actuar con prudencia en situaciones meteorológicas adversas. El objetivo es garantizar la seguridad personal y evitar situaciones de peligro innecesarias.

Las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma y seguir únicamente información procedente de canales oficiales.

Mantener la calma y asegurar la vivienda

El primer consejo es mantener la calma, evitar bulos y seguir solo fuentes oficiales para estar correctamente informados. Además, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños provocados por el agua o el viento.

También es importante desconectar los aparatos eléctricos, siempre que no estén mojados, y evitar cualquier manipulación si existe presencia de agua.

Evitar desplazamientos y zonas de riesgo

El Ayuntamiento aconseja evitar desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente durante la noche, y recuerda que no se debe aparcar en cauces secos ni cerca de ríos, ya que pueden inundarse rápidamente.

Asimismo, se recomienda no permanecer en sótanos o plantas bajas y estar preparados para abandonar la vivienda si se detecta peligro o si así lo indican las autoridades.

Preparación básica ante una posible evacuación

Entre las recomendaciones prácticas figura tener a mano la documentación personal y familiar, así como preparar un pequeño equipo de emergencia. Este debería incluir botiquín básico, alimentos, ropa de abrigo, linterna, radio de pilas y objetos de valor poco voluminosos.

Por último, si las circunstancias lo permiten, se aconseja desconectar los suministros de electricidad, gas y agua para evitar riesgos añadidos.

Desde el Ayuntamiento de Los Barrios se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a seguir estas pautas de prevención para afrontar con mayor seguridad cualquier episodio de lluvias intensas.