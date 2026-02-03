El temporal obliga a suspender las XXVI Jornadas Micológicas en Jimena

Las XXVI Jornadas Micológicas de Jimena de la Frontera han sido canceladas debido a la previsión meteorológica adversa para los días en los que estaba prevista su celebración. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión ante la imposibilidad de desarrollar con normalidad la programación prevista para los días 6, 7 y 8 de febrero, marcados por fuertes lluvias.

Desde el Consistorio se ha explicado que las condiciones climatológicas hacen inviable la realización de las actividades al aire libre, fundamentales en unas jornadas que cada año atraen a numerosos aficionados y expertos en micología.

Seguridad y organización, claves de la decisión

La organización ha priorizado la seguridad de participantes y visitantes, así como el correcto desarrollo de las actividades, que no podrían llevarse a cabo en las condiciones actuales. Por ello, se ha optado por cancelar la edición de este año, evitando riesgos innecesarios y problemas logísticos.

Devolución de inscripciones

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha habilitado vías de contacto para gestionar la devolución de las inscripciones. Las personas afectadas pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico prensa@jimenadelafrontera.es o llamando al 670 33 82 98 para agilizar los trámites.