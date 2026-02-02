El tesoro natural del Campo de Gibraltar que muchos aún no conocen

El Campo de Gibraltar alberga uno de los patrimonios naturales más valiosos y, a la vez, menos conocidos de la provincia: sus humedales. Coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, que se celebra este 2 de febrero, estos espacios se presentan como enclaves clave para la biodiversidad y como destinos ideales para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y observación de fauna.

Estos ecosistemas, formados por la interacción entre agua dulce, salada y terrenos inundables, desempeñan un papel esencial en la regulación del agua, la protección frente a inundaciones y el mantenimiento de numerosas especies animales y vegetales.

Humedales únicos entre mar y río

Entre los humedales más representativos de la comarca se encuentran la desembocadura del río Palmones, la zona baja del río Guadiaro, las marismas de la Playa de los Lances en Tarifa o áreas húmedas vinculadas a antiguos cursos fluviales y estuarios.

Humedal del rio Guadarranque

Muchos de estos espacios sirven de refugio a aves migratorias que cruzan el Estrecho y convierten la comarca en un punto estratégico para la observación ornitológica.

Los humedales del Campo de Gibraltar acogen aves acuáticas, anfibios, reptiles y una vegetación adaptada a condiciones cambiantes de agua y salinidad. Su riqueza biológica los convierte en auténticos laboratorios naturales y en escenarios privilegiados para la educación ambiental y el contacto respetuoso con la naturaleza.

Espacios que necesitan protección

A pesar de su valor, estos humedales han sufrido históricamente la presión urbanística, las transformaciones del territorio y la alteración de los sistemas hídricos.

El Día Mundial de los Humedales es una oportunidad para redescubrir estos enclaves y recordar que, en el Campo de Gibraltar, la naturaleza esconde auténticos tesoros a pocos minutos de casa.