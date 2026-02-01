La hamburguesería de Algeciras que empezó con una sola burger y ahora compite en el Campeonato de España

The Beast Burger, situada en la calle Alfonso XI número 7 de Algeciras, ha pasado en apenas tres años de ser un pequeño proyecto con una sola hamburguesa a tener otro local en La Línea, más de cinco tipos de hamburguesas y competir en algunos de los certámenes más destacados del país. El negocio, impulsado por los socios Alejandro y Rafa, participará en el Campeonato de España de Hamburguesas 2026 (Best Burger Spain) con su propuesta estrella, tras haber formado parte también de la Champions Burger 2025.

De una idea entre amigos a un proyecto consolidado

Alejandro, dedicado a la informática, y Rafa, con experiencia en hostelería, decidieron unir fuerzas tras descubrir en un viaje a Madrid un modelo de hamburguesería centrado en un único producto. Comenzaron haciendo pruebas desde un mesón y repartiendo a domicilio los fines de semana. La acogida fue positiva y el proyecto se consolidó, dando hoy empleo a 12 personas y cumpliendo tres años de actividad este verano.

“No ni ná”, la hamburguesa con la que compiten

La hamburguesa elegida para el campeonato se llama “No ni ná” y combina pan brioche azul artesano, manteca colorá, carne de vaca con 90 días de maduración, queso cheddar premium, mermelada de cecina y bacon macerado en aceite de oliva y bourbon. La receta se completa con salsa especial 2.0, lluvia de queso viejo, pepinillo casero y se corona con mantequilla y chicharrón especial.

Visibilidad y apuesta por la calidad

El Campeonato de España se celebra en los propios locales participantes y combina el voto del público con el de un jurado profesional. Para votar por la 'No ni ná' se debe hacer en la web del campeonato.

Los socios destacan que estos concursos les han aportado visibilidad y refuerzan su filosofía: ofrecer comida rápida, pero de calidad, pensada para quienes quieren comer bien sin renunciar al ritmo diario.