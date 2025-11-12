Los humedales protagonizan las exitosas Jornadas de Biodiversidad

Con gran éxito, la Fundación Moeve celebró recientemente sus IV Jornadas de Biodiversidad en San Roque, con el foco puesto en la importancia de los humedales para la avifauna que habita en diversos ecosistemas de las provincias de Cádiz y Huelva.

El Edificio Municipal Alcalde Fernando Palma acogió este encuentro, al que asistió un numeroso público formado por estudiantes, profesionales y técnicos del mundo de la conservación ambiental, que siguió con gran interés las diferentes intervenciones.

Con la bienvenida de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Roque, María del Mar Collado, dio inicio esta actividad. Esta defendió que el municipio “es un claro ejemplo de la convergencia entre la potencia industrial y un patrimonio natural inigualable”, a la vez que detalló sus espacios naturales, parándose en la labor realizada por la Fundación Moeve en la Estación Ambiental Madrevieja.

Un momento de la intervención de la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco. / Vanessa Pérez

Posteriormente, tomó la palabra la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, quien afirmó que “San Roque representan nuestro compromiso y el de toda la comarca con la conservación del medio ambiente”.

Para poner posteriormente el énfasis en que “la urgencia que requiere la acción y la magnitud del reto climático hacen que foros como este sean imprescindibles para impulsar la acción colectiva”.

Los humedales son “termómetros de diversidad” y vitales para las aves migratorias

Sobre estas jornadas, en concreto, destacó la relevancia de la relación entre los humedales del Campo de Gibraltar y los andaluces. Y los describió como “termómetros de diversidad” y espacios vitales de refugio, aprovisionamiento y descanso para millones de aves migratorias que cruzan el Estrecho.

En este contexto, la Estación Ambiental Madrevieja “es un ejemplo perfecto que demuestra cómo con conocimiento, conciencia y compromiso es posible lograr resultados muy positivos en el ámbito de la regeneración o recuperación de espacios naturales”, A la vez que proporciona “un toque de optimismo” en este desafío, dijo.

Gonzalo Muñoz

Tras la inauguración, tuvo lugar la ponencia ‘La restauración de humedales desde un enfoque ecosistémico: el caso de las marismas de Cetina en la Bahía de Cádiz’, a cargo de Gonzalo Muñoz, profesor de la Universidad de Cádiz (UCA) , quien desgranó el desarrollo y los diversos trabajos realizados al respecto en este entorno.

En una primera parte, explicó este enfoque como una forma de mantener la integridad, funciones y estructura de los ecosistemas, en lugar de enfocarse solo en especies concretas, y donde el ser humano es un elemento esencial.

Gonzalo Muñoz, profesor de la Universidad de Cádiz (UCA). / Vanessa Perez

Sobre este espacio, aseguró que “se ha convertido en uno de los principales focos de biodiversidad para aves en la provincia de Cádiz, atrayendo a observadores y aumentando el número y diversidad de especies, incluyendo el chorlitejo patinegro, “que, debido a la presión que existe en las playas, usa las salinas como hábitat alternativo para la reproducción”, pero “sus pollos tienen dificultades para gestionar las altas salinidades”. Esto demuestra que un “buen hábitat” puede no ser un “hábitat perfecto”.

Aunque las conclusiones actualmente resultan duras, “hay luz en el horizonte”

Y declaró que “mantener la integridad funcional de los ecosistemas es clave para preservar eficazmente los procesos ecológicos y la biodiversidad asociada”. Para terminar, apeló al conocimiento científico como fundamental para una gestión adecuada de estos entornos, aunque a menudo existe una desconexión entre los tiempos de la investigación y los de la toma de decisiones por parte de los gestores, y abogó por una mayor colaboración.

Mesa redonda

Llegó el turno de la mesa redonda, donde Fidel Astudillo, director del Paraje Natural Marismas del Odiel; David Barros, de Ornitour, y Macarena Castro, profesora de la UCA, abordaron ejemplos de recuperación de especies emblemáticas. Así, el primero habló acerca de los grandes resultados obtenidos en el enclave onubense con la espátula y el águila pescadora y un proyecto de cajas nido realizado con maderas recuperadas del mar, que ha permitido que este lugar, donde “no había hueco para hacer nidos”, hoy aparezca “repleto de pájaros”.

Asimismo, subrayó la importancia de la divulgación a través de la organización de jornadas como esta.

“La naturaleza es muy agradecida”, con esta frase inició David Barros su participación en esta charla, para detallar los hitos de recuperación de Madrevieja, que concretó en dos especies, denominadas cariñosamente como “patitos feos”: la lechuza común y el galápago, mientras sobre la primera desveló que se han liberado 67 ejemplares, en cuanto al réptil acuático, precisó que en la actualidad se cuenta con veinte crías. El biólogo adelantó que se planea ampliar las instalaciones para acelerar el crecimiento de los jóvenes y localizar áreas controladas en la comarca para la reintroducción de nuevas poblaciones.

Ambos ponentes coincidieron en subrayar que la conservación no solo se logra en grandes espacios protegidos, sino que también es posible en entornos degradados con el esfuerzo y la colaboración público-privada, la implicación del personal y la concienciación para la protección de los hábitats y la biodiversidad.

Por su parte, Macarena Castró centró su conferencia en el chorlitejo patinegro, que “está experimentando un declive alarmante”, y las acciones que se están poniendo en marcha para luchar contra esta situación. “La simple acción de vallar ciertas zonas de las playas ha demostrado mejorar significativamente el éxito reproductivo”, apuntó, a la vez que se refirió a lo esenciales que son las campañas de concienciación ciudadana, las mejoras en sus hábitats y el uso de nuevas tecnologías para su conservación y recuperación.

La profesora de la UCA terminó diciendo que, a pesar de que los números de muchas aves costeras migratorias siguen siendo desalentadores, “la experiencia demuestra que pequeñas acciones coordinadas y la investigación pueden marcar una diferencia significativa en la conservación de estas especies y sus ecosistemas”.

Jacob Petrus

A esta mesa redonda siguió la ponencia de clausura, a cargo de Jacob Petrus, geógrafo, divulgador y presentador del programa ‘Aquí la Tierra’ (TVE), quien propuso un cambio de narrativa del pesimismo al optimismo, ya que sostiene que, aunque las conclusiones actuales son duras, “hay luz en el horizonte”. Después de analizar con datos las tres patas de la crisis medioambiental: contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, el presentador lanzó un mensaje positivo, basado en ejemplos concretos: la recuperación del lince ibérico, los proyectos de agricultura sostenibles y la recuperación de los humedales.

Además, en su opinión, la sociedad está cada vez más concienciada. Y es que, “al conocer el coste medioambiental, las personas desean proteger el entorno”. Por tanto, “es fundamental exigir al mercado y a la administración transparencia sobre este asunto”, finalizó diciendo.

Jacob Petrus fue el responsable de la ponencia de clausura. / Vanessa Pérez

La clausura institucional estuvo a cargo del viceconsejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, quien puso el acento en la necesidad de la acción colectiva para combatir las diversas crisis que enfrenta el planeta y el papel de la colaboración público-privada, “como herramientas clave para involucrar al sector privado en la conservación, tal y como sucede con Fundación Moeve”. Para añadir, posteriormente que “las administraciones debemos asumir el compromiso y el esfuerzo de involucrar a todos los actores”.

Arjona reiteró que todos tienen un papel en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. “Acciones individuales, desde apagar una luz hasta el reciclaje, son fundamentales para garantizar un futuro mejor a las generaciones venideras”, declaró.

Por último, cabe recordar que esta cuarta edición de las jornadas de biodiversidad de Fundación Moeve se iniciaron con la inauguración, también en San Roque, de la exposición fotográfica ‘Marismas del Odiel. Un paraje por descubrir’, una muestra que celebra el cuarenta aniversario de este paraje natural y que estará abierta al público hasta el 5 de diciembre en el Palacio de los Gobernadores.