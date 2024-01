La abuela de Tesorillo cumple 105 años

La abuela de Tesorillo cumple años. María Valadez, más conocida en la localidad como María Zalea, ha celebrado esta semana su 105 cumpleaños. Con vitalidad, alegría y rodeada de sus familiares, María Zalea ha sido la protagonista de una entrañable merienda con sus allegados.

Valadez debe su sobrenombre al apodo del que fuera su esposo, Francisco Sánchez, quien a su vez lo traía desde sus abuelos. “En el pueblo nadie me conoce por mi nombre. Pero pregunta por María Zalea, que todo el mundo te podrá decir dónde vivo”, explicaba hace ahora cuatro años a Europa Sur, cuando cumplió 101.

María Zalea, nacida en Casares el 14 de enero de 1919, llegó a Tesorillo en 1941 para trabajar en El Acebuchal. Una finca en la que se cultivaba arroz y algodón, entre otros productos. También para servir en las casas de la burguesía de la zona, vinculada a las prósperas empresas agrícolas de los Larios. “Me enamoré de un muchacho alto y rubio con el que tuve un hijo, tres nietos y tres bisnietos que me hacen muy feliz”, apunta. Aunque Zalea no rehuye que en su vida también ha habido episodios difíciles: “Me quedé sin madre a los nueve meses. Me crió mi abuela. Y he tenido dos madrastras. Mi padre se casó tres veces”, relataba a este periódico.