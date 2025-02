Tarifa/Laura Weissmahr, nacida en Tarifa por casualidad pero marcada por la esencia del rincón más meridional del Campo de Gibraltar, se ha convertido en la nueva gran promesa del cine español. La actriz, que ya había conquistado el Premio Gaudí, repitió triunfo este sábado en la 39ª edición de los Premios Goya al alzarse con el galardón a Mejor Actriz Revelación por su papel en Salve María.

En la película de Mar Coll, Weissmahr da vida a una joven escritora y madre primeriza que se ve sacudida por la noticia del asesinato de dos bebés en Francia.

Conmovida y entre lágrimas, Weissmahr recogió el premio en el Palacio de Congresos de Granada, llamándolo cariñosamente su "señorito". Vestida con un elegante nude dress de Habey Club y zapatos de Christian Louboutin, la actriz definió Salve María como "una película valiente que da una patada en la entraña". "Hacer cine no es solo contar historias, es hacer arte", sentenció con pasión.

Aunque su acento se ha moldeado entre Barcelona y el mundo, Laura Weissmahr pertenece a Tarifa por origen y esencia. Su padre, un suizo hippie y windsurfista, conoció a su madre italiana en las playas de este paraíso del viento, y allí nació ella antes de trasladarse a Cataluña con doce años. Su infancia tarifeña estuvo marcada por el contacto con la naturaleza, el mar y la libertad de un enclave que ha sido refugio de viajeros y artistas.

Políglota y con una mente inquieta, Weissmahr domina el catalán, alemán, inglés, italiano y francés. Tras formarse en interpretación, dio sus primeros pasos en documentales y debutó en el cine con Júila Ist, de Elena Martín Gimeno. Su carrera fue ascendiendo hasta destacar en No matarás y la serie Cardo, pero ha sido Salve María la que le ha dado el reconocimiento definitivo.

Mar Coll vio en Weissmahr a su protagonista tras quedar impactada por su actuación en una obra del Centro Dramático Nacional. Su presencia, su mirada y, según contó la propia directora, incluso sus ojeras la hicieron perfecta para el papel. Con una interpretación cruda y emocional, ha recibido elogios como "una actriz inmensa" o "impresionante y misteriosa".

En su discurso, entre risas y llanto, agradeció a su familia, a su madre, "allí en Tarifa", y a sus amigas, a quienes dedicó unas palabras que se han convertido en lema: "Esta peli demuestra que tus amigas son más listas que tus demonios". También mencionó a su pareja, Martín, su gran apoyo en los momentos de duda: "Me dio una especie de síndrome del impostor, pero hacer esta película me ha dado una seguridad nueva. Y me estoy agarrando a ella con todas mis fuerzas".

Weissmahr, con su Goya en las manos, es ya un rostro imprescindible del cine español. Desde Tarifa hasta los escenarios más prestigiosos, su trayectoria solo acaba de empezar.