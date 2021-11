María González denuncia que la "vieja guardia" quiere retomar el PP de Tarifa de forma "ilícita"

María González, presidenta y portavoz del PP de Tarifa, ha denunciado en el perfil de Facebook de la formación que la “vieja guardia” quiere retomar las riendas del partido de forma “ilícita” aprovechando que está enferma de cáncer desde hace un mes y medio.

“Quieren anularme como política aprovechando las circunstancias en las que me encuentro. La vieja guardia quiere retomar las riendas del partido, pero no de una forma lícita, a través de un congreso, sino que es una maniobra organizada por Juan Andrés Gil, a pesar de estar inhabilitado, de la mano de Pepe Santos y Juan José Medina, que quieren asaltar el PP local provocando una división interna a sabiendas de que no es el momento, ya que la elección de un nuevo presidente o mi reelección se debe decidir en un congreso”, indica González en el vídeo publicado en el Facebook Populares de Tarifa.

A estas declaraciones ha respondido uno de los aludidos, Juan José Medina, con un comentario. “Me parece una vergüenza y una actitud lamentable que intentes aprovechar una enfermedad cuando sabes perfectamente que de este tema llevamos hablando meses. No obstante, ya que hablas, podías contar la actitud barriobajera que tuvisteis ayer -por el martes- para intentar reventar una reunión de amigos, incluyendo el intento de agresión a un concejal. Los engaños tienen muy poco recorrido y las bases quieren un cambio y eso es imparable aunque se engañe o aunque se intente agredir”, indica el exconcejal.

Medina se refiere a la reunión de militantes del PP en la que el pasado martes se presentó la candidatura de José Antonio Santos, actual vicesecretario general de organización, a la presencia del partido en Tarifa. El grupo de afiliados explica en un manifiesto publicado en Facebook los motivos para presentar esta alternativa a María González. “La trayectoria del Partido Popular desde el último congreso local, en enero de 2018, no ha respondido a los retos comprometidos de mantener y mejorar nuestra acción política para seguir siendo el partido mayoritario de nuestro municipio y confirmar nuestra vocación de partido de gobierno manteniendo los apoyos necesarios para recuperar el poder local”.

“No es el momento de analizar los motivos de esta realidad, sino el de asumirla y relanzar nuestra formación política con una renovación efectiva de nuestra ejecutiva llevando a la presencia y demás responsabilidades orgánicas a compañeros que tengan capacidad de ilusionar a la ciudadanía tras la certeza de que la actual presidencia ha fracasado en ese intento y las peticiones de cambio de las personas que hoy dirigen el partido se han convertido en un clamor dentro de nuestro colectivo y aún más fuera del mismo, entre la masa social que siempre nos ha apoyado”, detalla el escrito.

El manifiesto señala que una vez iniciado el periodo de celebración de los congresos locales, el PP de Tarifa “debe llegar con la solvencia de una candidatura que pueda devolver la ilusión perdida de la ciudadanía y la capacidad de trabajo”.

En el vídeo, María González indica: “No me dejo avasallar por nadie. Mientras que mis compañeros quieran seguiré siendo la cabeza del partido”, y lanza un mensaje a algunos de sus compañeros de partido. “¿Por qué no usáis esas energías para atacarme a mí, aprovechando mi enfermedad, para reclamar lo que no está bien en nuestra localidad? ¿Qué están haciendo los concejales del PP mientras estoy de baja? Se dejan asesorar por la vieja guardia y no asumen las responsabilidades. Me encuentro arropada por mis compañeros para que no desista para lo que Tarifa se necesita, gente con ganas de que se produzca un cambio en el gobierno local. Yo me iré del escenario político cuando la gente quiera”, sentencia.