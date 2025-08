El incendio de Tarifa desde el Hotel Las Dunas: "Hubo un momento que la nube de humo y polvo nos cubrió"

El Hotel Dunas Luxury Beach Resort de Tarifa ha sido uno de los afortunados que han escapado a las llamas del incendio declarado el martes en las cercanías de Torre de la Peña, muy próximo a la carretera N-340 y al Parque Natural del Estrecho. Sin embargo, los temores y las alertas se dispararon a principios de la tarde, cuando el fuego avanzaba rápidamente y descontrolado hacia la zona de Valdevaqueros debido al fuerte viento de levante; hecho que obligó al desalojo de todos los diseminados de viviendas y establecimientos turísticos -hoteles, campings y restaurantes- situados entre La Peña y Casas de Porros, que se encontraban al 100% de capacidad en plena temporada estival.

La directora del hotel, Susana Meynet, considera -en declaraciones a Europa Sur- que a esta hora de la mañana el "increíble" despliegue realizado por el Infoca, con más de 100 profesionales movilizado y seis medios aéreos, permite a muchos negocios y habitantes de la localidad afrontar la situación con más tranquilidad. "Un incendio que si bien no nos ha afectado directamente, es una de las peores catástrofes que han ocurrido en mucho tiempo", ha valorado.

Al mismo tiempo, Meynet ha recordado que ayer "hubo un momento que la nube de humo y polvo nos cubrió", hecho que sí preocupó tanto a trabajadores como a clientes. "Algunos, pese a los llamados a la calma y las garantías de seguridad se fueron", ha explicado, concretando que varios usuarios se marcharon a Málaga y a Los Caños de Meca.

"La mayoría de clientes han permanecido en el hotel. Una vez localizados les trasladamos toda la información y fueron muy colaborativos, incluso nos mandaban mensajes de ánimo", ha apuntado la directora. A partir de la noche, el Hotel Las Dunas ha vivido todo con mucha más paz. "Algunos de los trabajadores del Infoca han descansado en nuestras instalaciones, lo que nos hacía entender que estábamos a buen recaudo".

No obstante, Meynet no deja de apuntar que "estamos afectados por lo que vemos; esto se podría haber evitado con más prevención, con más limpieza de bosques, revisión de los cortafuegos. Los accidentes y desgracias ocurren, pero no dejo de pensar que todo esto podría haberse controlado mucho antes con más cautela", ha expresado con tristeza.

Desde el hotel han agradecido la ingente labor realizada por los distintos profesionales implicados en los trabajos de extinción del fuego. "Ojalá el viento tarde en saltar y eso permita acabar con el incendio a lo largo del día de hoy", ha deseado la directora. De momento las autoridades siguen con el llamamiento a la calma y a seguir las instrucciones que desde los organismos y redes oficiales se emiten.