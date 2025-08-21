El Algeciras valora a Álvaro Leiva cuando el Castilla filtra su desinterés por el mediapunta

El Algeciras CF abrió la puerta, una vez más, al algecireño Álvaro Leiva en un momento de gran incertidumbre para el futbolista. El Real Madrid Castilla, equipo al que pertenece Leiva, baraja incluso la rescisión del contrato que ambas partes renovaron por dos temporadas hace apenas casi dos meses. El mercado de fichajes encara su recta final sin que el jugador haya jugado un solo minuto en el equipo de Álvaro Arbeloa, entrenador blanco que confió en él y quien le dio una segunda oportunidad en Valdebebas que se ha esfumado por circunstancias extradeportivas.

Jordi Figueras, director deportivo albirrojo, volvió a repetir en la presentación del nuevo delantero Juanma García que cualquiera de sus colegas de muchos equipos querrían contar con Leiva. "Creo que me llevaría una sorpresa si no todos, si no el cien por cien de los directores deportivos dijeran que quieren tener a un jugador como Álvaro en su equipo. No sé hasta qué punto es cierto o no esa nota de prensa que salió ayer, que yo también la vi, pero evidentemente Álvaro es un jugador apetecible para todos los equipos, para incluso equipos de categoría superior, pero bueno, al final el club de origen que es el Madrid en este caso, si decide prescindir de él o intentar sacarlo, que ya te digo que no tengo ni idea, pues evidentemente que sería un placer poder tenerlo de vuelta aquí, porque es un jugador enorme, con una calidad enorme, con un corazón enorme. Lo conocemos todos como niño, como chaval y evidentemente que sería del agrado de todos", afirmó.

Hueco habría en el Algeciras que ahora entrena Javi Vázquez, porque Figueras señaló que al menos queda una presentación de jugador por hacer, y que lo que está buscando es un extremo sub-23. Muchas condiciones cuadrarían, pero existen otras circunstancias que limitan un posible regreso del algecireño al Nuevo Mirador.

El desencuentro entre Leiva y Arbeloa, o lo que también se cataloga como decepción del nuevo técnico del Castilla es absoluta. El delantero no ha entrado en ninguna de las convocatorias de partidos de pretemporada que ha disputado hasta ahora el filial blanco. La situación ha generado mucha rumorología, como un presunto sobrepeso del delantero o un accidente de tráfico, ocurrido durante la concentración del Castilla en Marbella, del que Leiva salió con alguna lesión en su columna vertebral que requeriría un obligado tratamiento y una recuperación que se fijaría para el próximo mes de octubre.

El hecho cierto es que el algecireño no ha entrado en los planes de Arbeloa. Fuentes próximas al Castilla confirman que en estas semanas han despegado opciones por delante de Leiva, como son los casos de Thiago y Roberto. El diario Marca informó en la noche de este pasado miércoles que el futbolista estaba en el mercado. "Álvaro Leiva fue uno de los 'fichajes' de Álvaro Arbeloa al poco de coger el Castilla tras la marcha de Raúl. Un proyecto joven y cargado de talento que pretende subir a la palestra a los talentos blancos para mostrar al mundo del fútbol todo el potencial de La Fábrica. Sin embargo, el sueño pronto se convirtió en pesadilla. El Madrid había decidido dar una nueva oportunidad a Leiva pero el jugador no ha convencido al cuerpo técnico y se cae de los planes de Arbeloa antes de que arranque de manea oficial el nuevo proyecto", escribió el periodista Joel del Río.

El gran tramo final de temporada que protagonizó Leiva en el equipo de su ciudad, con Fran Justo de entrenador, y el relevo de Arbeloa por Raúl en el banquillo del Castillo, facilitó una segunda y gran oportunidad para el algecireño. Ahora el futuro es otro, y el Nuevo Mirador está otra vez en el horizonte.