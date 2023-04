"La revisión del PGOU permitirá que lleguen inversiones a Tarifa que se adapten al municipio"

-¿Qué balance realiza del mandato que ahora acaba?

-Es bastante positivo. Han sido cuatro años de muy intenso trabajo, como todos sabemos, por la pandemia. Hubo dos periodos diferenciados. El primero de ellos se dedicó única y exclusivamente a cuidar y a proteger a la ciudadanía y se hizo un excelente trabajo en coordinación con asociaciones, empresas y con la sociedad civil. Cuando salimos de las medidas impuestas por la pandemia comenzamos las actuaciones que estaban paralizadas.

-¿Qué proyectos destaca de estos cuatro años?

-En pandemia conseguimos sacar medidas importantes de protección, como fueron ayudas de entre 400 y 1.000 euros a más de 120 pequeñas y medianas empresas locales. También tomamos una medida que se ha extendido en el tiempo, el Bono Impulsa, además de la reducción de tasas o un plan de empleo de inserción sociolaboral que creó el Ayuntamiento de Tarifa en el que han participado 26 personas. Por otro lado, la apertura de la Isla de Tarifa a la ciudadanía ha sido algo histórico. Creo que es uno de los grandes logros para el municipio y para el Campo de Gibraltar. Desde que se abrió hasta ahora, han pasado por allí más de 2.500 personas, teniendo en cuenta que se han tenido que suspender algunas visitas por los temporales. Ha tenido y sigue teniendo una gran aceptación por parte del público nacional y extranjero, que quieren ir al punto más al sur del continente europeo. Eso es un hecho histórico que creo que va a marcar un antes y un después.

-En los últimos meses ha crecido la oferta de ocio en el municipio.

-También hemos reforzado el castillo como punto turístico. Hemos puesto en marcha una importante oferta de ocio enmarcada fuera de temporada para desestacionalizar el turismo. Ahora tenemos la Primavera Cultural con una oferta muy potente y también tenemos ya muy consolidado el Otoño Cultural. Son una apuesta muy decidida para que nuestros vecinos tengan acceso a la cultura, pero también es una forma de atraer público fuera de temporada. En verano se hace una apuesta más enfocada al público infantil, con un cine de verano y teatro de títeres.

-Esa desestacionalización ya se va notando en las cifras de desempleo.

-Tarifa es el municipio de entre 10.000 y 40.000 habitantes que menos tasa de paro tiene de toda la provincia de Cádiz. En febrero de este año tuvimos aproximadamente un 18% de desempleo, el mismo que tuvimos en agosto de 2018, en plena temporada de verano. En julio de 2022 tuvimos la tasa de desempleo más baja de la historia de Tarifa e incluso fuimos el municipio con menos tasa de desempleo de toda la provincia. Eso es importante porque se demuestra el trabajo conjunto de las administraciones públicas junto con el sector empresarial de nuestro municipio.

-¿Cómo van los asuntos pendientes en materia de urbanismo?

-Tenemos varias licencias que están por desarrollar, como en el sector que promociona Metrovacesa, con una inversión en torno a 70 millones de euros. Ya se ha aprobado el plan parcial y prevemos que a finales de este año ya empezaremos la fase de urbanización de licencias en ese entorno. Tenemos grandes posibilidades de inversión en nuestro municipio y lo que pretendemos es que esas inversiones se adapten al municipio y no Tarifa a esas inversiones. Para ello ya estamos finalizando la licitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que creemos que saldrá en este mes de abril. Eso nos va a permitir que todas las inversiones que están ahora mismo queriendo entrar al municipio lo hagan con toda la seguridad jurídica que requiere y adaptándose a la planificación, que entendemos que tiene que estar alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y con la Agenda Urbana que ya tenemos aprobada.

-¿Cuáles son las líneas maestras de la Agenda Urbana?

-Es una planificación que tiene 151 puntos a desarrollar para que Tarifa sea más sostenible económica, social y medioambientalmente. También para que sea un municipio más inclusivo y más accesible. Es una agenda muy ambiciosa y que tiene tal importancia que para el siguiente mandato tendrá que tener una concejalía expresa tanto para la Agenda Urbana -se puede consultar en la web agendaurbanatarifa.com- como para el Plan Municipal contra el Cambio Climático, que pretendemos aprobar antes de que finalice el mandato.

-¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?

-Queremos seguir ampliando la oferta y poniendo en valor la Isla de Tarifa. Dentro de la Agenda Urbana Local hay una acción de unos 7,7 millones de euros para seguir poniendo en valor la Isla de Tarifa. También tenemos que seguir fomentando y sacando viviendas de protección, principalmente para las personas jóvenes y también para los más mayores, para que tengan su desarrollo de vida. Y también queremos seguir siendo la meca de los deportes de deslizamiento. Pretendemos sacar el centro de alto rendimiento de los deportes de deslizamiento y alrededor de esta esa marca, internacionalmente conocida, queremos diversificar mucho nuestro empleo con el desarrollo de un centro tecnológico alrededor del deporte. El centro de alto rendimiento estaría ubicado en una esquina de La Marina, zona de donde está prevista la construcción de un nuevo hotel. Ese proyecto está ahora mismo pendiente de sacar los pliegos de licitación, pero antes tenemos que hacer un valoración. Ahora mismo está en fase de tramitación y esperamos poder ya definitivamente sacarlo en el próximo año, porque creemos que esa parcela también va a ser paradigma de empleo de calidad.

-¿Qué valoración hace de la estrategia nacional contra el alga asiática?

-No estamos contentos porque no tuvo en cuenta las alegaciones que presentamos como municipio principalmente afectado. Esperamos que con la estrategia a nivel autonómico sí se puedan tener en cuenta estas alegaciones. Recientemente tuvimos una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y le explicamos que uno de los principales problemas era la valorización, poder reutilizar en forma industrial el alga, y tomó nota. Creo que es importante que esos trámites se agilicen y se pueda desarrollar esa valorización porque ahora, para valorizar, hay que pedir autorización a Europa, con los retrasos que eso conlleva. Otro aspecto es que al ser residuos sólidos urbanos la limpieza recae sobre los municipios, pero entendemos que eso no es de recibo. En una catástrofe ambiental y de ese calibre tienen que tratar de ayudar todas la administraciones. La única administración supramunicipal que está ayudando al Ayuntamiento para la retirada de estos residuos de la Diputación de Cádiz, con algo más de 100.000 euros.

-¿Qué inversiones se han llevado a cabo en este mandato?

-Gracias, en muchos casos a las inversiones que han venido de la Diputación de Cádiz, hemos conseguido hacer grandes inversiones en nuestro municipio en relación a planes anuales de pavimentación, no solo en el núcleo de Tarifa, sino que lo hemos hecho en Atlanterra, Bolonia y ahora también en la zona de la Peña. Se ha hecho una gran apuesta en la mejora de los firmes. Hemos trabajado mucho en la humanización de nuestro municipio, dejando zonas más peatonales para que las personas puedan pasear y tener mayor acceso a la calle, mayor bienestar y mayor comodidad a las calles. Para ello hemos ampliado acerado y hemos mejorado mucho en parques y jardines. Se ha hecho inversión en prácticamente todos los ámbitos para el bienestar de la ciudadanía y también en deporte.

-También se han hecho avances en la gestión del agua.

-Hemos tenido inversiones potentes en el ámbito de la gestión del agua. Uno de los problemas que vamos a tener a futuro va a ser en el tema de la sequía a consecuencia del cambio climático. Desde el municipio de Tarifa ya nos hemos anticipado a todo ello. Llevamos cinco años trabajando en ese aspecto, en la mejora, en la eficiencia de la gestión integral del agua, tanto el saneamiento como en abastecimiento. Hemos incrementado la eficiencia en un 15-16% de nuestro sistema de abastecimiento de agua. También hemos hecho un trabajo muy importante en Atlanterra, una zona que tiene una demanda importante de agua, y ya se ha construido un terciario para la reutilización del agua. También se han hecho inversiones en la red separativa para que el agua se pueda reutilizar para regadío de los jardines. Alrededor de urbanizaciones privadas también se han hecho inversiones y tenemos un proyecto para garantizar el suministro desde la Zona Gaditana, con la que nos hemos consorciado, y ahora mismo tenemos un proyecto para garantizar el abastecimiento de agua de en torno a 7 millones de euros que la Junta Andalucía debe financiar y debe ejecutar próximamente.