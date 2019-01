Venden bolas de cañón del sitio de Tarifa de 1811 en Wallapop

“Bolas de cañón del Campo de Gibraltar, Tarifa. Piezas muy cotizadas”. Este es el anuncio -ya retirado- que se podía ver en Wallapop. Cualquier persona podía adquirir por 100 euros una de estas piezas procedentes de las trincheras y baterías de sitio que las tropas francesas realizaron durante las navidades de 1811 en las zonas del Retiro y del Olivar, en Tarifa, donde acamparon las fuerzas del general Leval en su intento por tomar la ciudad durante la Guerra de la Independencia.

La asociación Tarifa 1812 ha dado la voz de alarma por la falta de control arqueológico en las obras de las distintas promociones de viviendas que se siguen desarrollando en esta zona de la ciudad. La entidad asegura que desde el mes de noviembre de 2018 varios trabajadores de estas obras han ofrecido vender al menos diez balas de cañón de hierro a un precio de 30 euros. Se trata de una venta similar de balas de cañón que Tarifa 1812 denunció al Seprona en 2017.

La entidad puso estos hechos en conocimiento de técnicos del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Cultura. La Administración autonómica contestó informalmente que revisaría el expediente para comprobar que las nuevas obras estaban incluidas en el sector autorizado y si requerían control arqueológico. Tarifa 1812 también señala que al mismo tiempo anunció que se dirigiría de nuevo al Ayuntamiento de Tarifa. “El arqueólogo municipal, por su parte, recordó a la Oficina Técnica Municipal la obligación legal de los operarios de comunicar hallazgos casuales para que se instara a la empresa constructora o promotora a hacerlo. Sin embargo, la respuesta de dicha Oficina Técnica no pudo ser más desalentadora: que no podían hacer nada sin pruebas o si no mediaba denuncia por escrito. ¿Ni recordar una obligación legal a la empresa y sus trabajadores?”, lamenta la entidad.

Las obras de urbanización previstas en esa zona de afectan a la denominada como batería número 1 o de enfilada, por lo que Tarifa 1812 pidió a Cultura que se exigiera a la empresa constructora las debidas cautelas arqueológicas. Sin embargo, la empresa de arqueología llegó cuando ya estaban los movimientos de tierra realizados. Hasta la fecha, señala el colectivo, ninguna de las balas de cañón u otros restos que hayan podido aparecer en las excavaciones, como hebillas o botones, han sido depositadas o entregadas en dependencias municipales.