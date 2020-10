Tarifa no prorrogará el Bando Municipal contra la pandemia

El Ayuntamiento de Tarifa ha decidido no prorrogar más allá del miércoles 7 de octubre el Bando Municipal por la pandemia. El acuerdo ha sido consensuado este lunes en la Comisión Técnica de Prevención del Covid-19 y trasladado después a la Comisión de Seguimientos del Coronavirus. En este segundo órgano están representados todos los portavoces políticos y ELAs del municipio.

El citado acuerdo está motivado por los datos estadísticos que baraja actualmente el gobierno local. El alcalde, Francisco Ruiz Giráldez, apuntó que la tasa total de contagios registrada en los últimos catorce días ha bajado del 200 hasta poco más de un 100 por cien de propagación de la infección en Tarifa.

A partir del miércoles, las actividades municipales desarrolladas en las instalaciones públicas serán sometidas a evaluaciones previas. Se hará con el objetivo de garantizar la seguridad higiénico sanitaria de todos los usuarios y esto se hará bajo dos premisas fundamentales: la desinfección constante y un reajuste de aforo si fuera necesario.

Los responsables municipales han explicado que hasta no garantizar la seguridad de los ciudadanos los servicios municipales no serán retomados, al menos no de forma inmediata. De hecho, se ha insistido en que la reapertura de los mismos se hará paulatinamente, tanto en lo referido a servicios culturales como a las instalaciones y servicios deportivos o de otra índole.

Parques infantiles, instalaciones deportivas, locales de ensayo y de representación cultural, todos serán evaluados previamente por los técnicos municipales. Se seguirá así un modus operandi estricto en lo que se refiere a la limpieza y también se valorará un reajuste de aforo en algunos de ellos.

Actividades terapéuticas

De nuevo será la cartelería y los avisos previos los indicadores fundamentales de cara a la ciudadanía. Las limitaciones en el uso también serán claramente especificadas en cada uno de los servicios. Por otro lado, las actividades terapéuticas serán prioritarias en esta reactivación.

Además, la administración local seguirá funcionando con cita previa como hasta el momento. Todos los servicios administrativos están operativos y la Oficina de Atención a la Ciudadana, así como la Oficina Técnica funcionan también telemáticamente.

Por último, las celebraciones ligadas al día 1 de noviembre, Tosantos, han quedado suspendidas. De la misma forma las visitas al cementerio serán controladas, estableciendo un protocolo estricto de aforo y medidas de desinfección a pesar de ser éste un espacio abierto.