"La Feria Real es la feria de todos los sanroqueños"

Sanroqueño de 47 años y nacido en la barriada de Puente Mayorga, Juan Carlos Ruiz-Boix es alcalde desde 2011 y presidente de la Diputación Provincial de Cádiz desde el 1 de julio pasado. Con dos hijos adolescentes, siente pasión por la política y por la gestión pública.

–¿Qué significa para San Roque celebrar esta edición de la feria tras dos años de parón?

–Significa mucho, porque queremos que sea la feria del reencuentro con los amigos, con la familia que viene de fuera y, también, con la alegría de vivir después de la pesadilla que todos hemos pasado. Desde el Ayuntamiento estamos empeñados en que así sea, y creo que compartimos este deseo con la inmensa mayoría de la población sanroqueña.

–¿Cuál es la importancia de la feria dentro del verano en San Roque?

–Bueno, se trata de la Feria Real de San Roque, por lo que es tanto la feria de San Roque ciudad como la de todo el municipio. Es cierto que, desde finales de junio, hemos celebrado ya en las barriadas siete fiestas, entre ferias y verbenas, y que queda pendiente la de la Estación. Pero la Feria Real es la feria de todas las sanroqueñas y de todos los sanroqueños, aunque no se puede negar que se vive con mayor intensidad en lo que se conoce como San Roque Casco.

–¿Qué novedades presenta esta edición 2022?

–Se puede decir que la programación es la misma que otros años, pero con un plus. Así, en la Coronación vamos a contar con actuaciones como la de Triana Jiménez, nuestra niña triunfadora en La Voz Kids, y también con un homenaje al grupo sanroqueño Al Aire, que triunfó en los años 90. Y remataremos la fiesta con un espectáculo a cargo de El Arrebato. En la misma tónica nos moveremos el resto de los días, con una cabalgata que queremos que sea espectacular, una corrida de toros con un cartel de primera fila y actividades como la fiesta infantil, que vamos a retomar en la Alameda Alfonso XI y que estoy seguro que va a encantar a pequeños y pequeñas.

–Siendo usted tanto alcalde de San Roque como presidente de la Diputación de Cádiz, ¿cómo se enmarca San Roque, y su feria, dentro de la provincia de Cádiz?

–Particularmente, es el tipo de feria que más me gusta, porque no deja de ser una feria recogida, de pueblo, en la que todos nos conocemos y en la que no hay grandes agobios de gente. Pero, también, es una feria de ciudad, con mucha vida tanto por el día como por la noche. Los que la conocen, comparten conmigo la idea de que es una de las mejores ferias del Campo de Gibraltar.

–En esta edición, ¿cuáles son las fechas más señaladas en la programación de la feria?

–Las mismas fechas de siempre: el martes por la noche, con la Coronación; el miércoles, con la cabalgata y el encendido del alumbrado extraordinario; el jueves, con la corrida de toros; el viernes, con la cena de la Tercera Edad; el sábado, con la fiesta infantil; el domingo, con el Domingo Rociero y los fuegos artificiales, y el lunes, con el Toro del Aguardiente y la procesión de la Patrona. Todos los días tienen algo especial.

–¿Cómo describe el ambiente de la feria?

–Como he comentado, es un ambiente que me gusta mucho, porque hay bastante gente pero no resulta agobiante. En general, el comportamiento de todos los asistentes es modélico, así que se disfruta al cien por cien.

–¿Cuáles son las ofertas lúdicas para los más pequeños? ¿Y para los mayores?

–A los más pequeños les suele gustar mucho la Coronación y la cabalgata, pero yo sé que esperan con mucha ilusión la fiesta infantil del sábado. Como otros años, habrá actividades de animación y castillos hinchables acuáticos, así que se lo pasarán en grande y estarán fresquitos. Sin olvidarnos de los cacharritos, que vuelven a tener los precios más baratos de la comarca y yo diría que de la provincia.

Los mayores tienen su cena especial en la caseta municipal el viernes por la noche, a la que están invitadas todas las personas de 60 años o más que residan en San Roque ciudad. Además, cualquier empadronado en el municipio de 65 años o más podrá acceder a la corrida de toros pagando tan solo 5 euros por la entrada, con solo solicitarlo a Asuntos Sociales.

–¿Cuál es el dispositivo de seguridad para esta edición?

–Como siempre, se ha coordinado al detalle entre Policía Local y Guardia Civil, con la participación también de Protección Civil. Puedo asegurar que será suficiente, con refuerzos en los momentos en que es más necesario, como en la mañana del lunes con el encierro del Toro del Aguardiente. La vigilancia en el recinto ferial será constante, y únicamente me queda pedir a la población que disfrute al máximo, pero sin perder la cabeza.

–¿Cómo vive usted estos días?

–Pues compaginando mis deberes como alcalde con el disfrute de la feria con amigos y familia. Ya son muchos años y he aprendido a llevar ambas cosas adelante, aunque he de confesar que, a veces, resulta muy cansado. Pero, en fin, son unos días de mucha alegría, y este año además tenemos la ilusión añadida de que queremos que sea “la feria del reencuentro”.

–¿Un mensaje para los sanroqueños?

–Mi mensaje es que disfruten con sus familiares y amigos de la programación que ha preparado la Delegación de Fiestas, con mi compañera María del Mar Collado al frente, sin perderse ni uno de los actos previstos. Pero, sobre todo, que se lo pasen en grande en las casetas, los niños en los cacharritos y en la fiesta infantil, y los mayores en su cena especial. Y, por favor, siempre con sentido común y sin meterse en problemas. Todas y todos nos merecemos que esta “feria del reencuentro” se guarde en nuestra memoria como una de las mejores de nuestra vida.

Lo único que me resta es invitar a los lectores de Europa Sur a disfrutar con nosotros de la Feria Real de San Roque. Quien no la conozca seguro que va a repetir, porque el ambiente es inmejorable y la hospitalidad de sanroqueños y sanroqueñas es inmensa. Quedan todos invitados.