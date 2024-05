El emocionante regreso de un diputado británico al Parlamento tras perder brazos y piernas

Los aplausos y la ovación hablan por sí solos. Se llama Craig Mackinlay, tiene 57 años y es diputado conservador del Parlamento británico.

Su historia relata que a finales del mes de septiembre del año pasado acudió al hospital con un resfriado, tras lo que tuvo que ingresar con una infección más complicada, producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos, lo que se denomina sepsis.

A partir de ese momento sus extremidades comenzaron a tomar un color azul.

Tras 16 días en coma inducido el equipo médico llegó a estimar que, con tal pronóstico, Mackinlay tenía apenas un 5% de probabilidades de supervivencia, con lo que los médicos tuvieron que tomar la tajante decisión de amputarle las manos y los pies, por debajo de los codos y de las rodillas.

Se disculpa por saltarse el protocolo reglamentario

Seis meses después el diputado ha vuelto al parlamento acompañado por su mujer y su hija de cuatro años, visiblemente emocionado.

En el mismo escenario donde trabaja cada día ha recibido una calurosa ovación, y al mismo tiempo se ha disculpado por saltarse el protocolo. De este modo, Mackinlay se ha visto obligado a romper las reglas parlamentarias al usar zapatillas deportivas, debido a que su calzado habitual no se ajustab bien a sus pies ortopédicos, y por no llevar chaqueta al no poder adaptarse bien a sus nuevos brazos.

Según ha manifestado el propio diputado en los medios británicos, apenas recuerda lo sucedido, pero sí asegura que le vienen a la memoria las discusiones que tuvieron lugar a su alrededor sobre sus manos y piernas, que habían tomado un tono ennegrecido, y estaban rígidas.

El diputado, elegido en la cámara británica en 2015, recibió en aquel momento las prótesis para sus piernas y manos; y cinco meses después de su shock séptico, comenzó a dar sus primeros pasos sin ayuda.

El vídeo circula por los principales medios de comunicación británicos y por todos los canales de redes sociales, dado que se trata de una gran historia de superación que sus compañeros en el parlamento han aplaudido fervientemente en un recibimiento que recordará para toda la vida.