Málaga y Córdoba llegan con opciones al último partido hacia Segunda

El Málaga CF, que ganó 2-1 en La Rosaleda, y el Córdoba CF, que empató a uno en el estadio Johan Cruyff, dejaron las eliminatorias de ascenso a Segunda División sin cerrar hasta la vuelta. Los dos equipos andaluces, que han compartido con el Algeciras CF liga regular en el grupo II de Primera Federación, encararán la vuelta con ventaja, los malaguistas de un gol frente al Nástic de Tarragona, y los de Iván Ania en su campo, el Arcángel, que será una olla a presión en la búsqueda del premio gordo del final de temporada contra el Barcelona B.

Málaga

El pasado sábado el Málaga, el equipo, entendió bien cómo subirse a lomos de ese impulso para entrar en el campo con el nervio y el coraje preciso. El colegiado sacó de sus casillas al Málaga y a su hinchada en varias ocasiones, sobre todo con las amarillas a los dos centrales, un criterio que no era parejo en relación con algunas de las acciones del Nàstic.

En el añadido de la primera parte Manu Molina botó un córner medido que cazó en el primer palo Roberto. La picó con violencia, Varo trató de rechazarla con los puños. Fue en vano. El Nástic protestó la acción con vehemencia mientras el Málaga celebraba. En el momento de la ejecución del saque de esquina había un par de balones en el verde. La cuestión es que el árbitro había dado orden de sacar y Godoy, con un esférico en las manos, decidió echarlo al campo en lugar de dejarlo fuera, en línea de fondo.

La alegría duró básicamente lo que duró el descanso. Nada más regresar de la caseta, con Nelson en lugar de Juande, el Nàstic empató. Una gran acción de David Concha, que se zafó de Gabilondo y Genaro y ejecutó en el área con un gran tiro.

Reaccionó el Málaga, sacando petróleo de un centro de Kevin que acabó en córner. Un penalti clarísimo por agarrón a Galilea que finalizó Roberto, quién si no. A partir de ahí los blanquiazules entendieron que no podían volverse locos, que había que administrar la ventaja y saber utilizar en su favor la ansiedad del rival. No fue fácil.

Córdoba

El Córdoba, por su parte, terminó con empate a uno su enfrentamiento frente al Barcelona B, en tierras catalanas, después de ir ganando por un solitario tanto de Toril desde el minuto ocho hasta casi el final, cuando Pocho empató para el filial azulgrana en el 88.

Los blanquiverdes se quedaron sin el premio gordo en la recta final de un encuentro que se le puso de cara pronto. En un partido de alto voltaje, los de Iván Ania sufrieron ante un cuadro de Rafa Márquez que no estuvo certero en ataque. Con este resultado, los cordobesistas dependen de sí mismos para el duelo de vuelta de esta final del play off de ascenso a Segunda División.

Estuvo muy cerca de ganar el Córdoba y lo hizo bajo las premisas esperadas: seriedad defensiva, orden táctico, un buen matiz de Ania para dificultar el juego del rival y tino en la primera ocasión de ataque. Al esfuerzo de los cordobesistas le sobraron los minutos finales para haber redondeado una tarde perfecta en el Johan Cruyff, pero con todo y con eso, las perspectivas para la vuelta no son nada malas.