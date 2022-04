Jorge Bermúdez de Castro apela a los sentimientos cofrades con un pregón cargado de linensismo

La emoción y las ganas de ver a las hermandades desfilar bajo el cielo de La Línea tras una larga espera de tres años ya son patentes en la ciudad. El cofrade linense Jorge Bermúdez de Castro ha sido el encargado de poner palabras a los sentimientos de la Semana Santa del reencuentro en las calles.

El salón de actos del colegio Salesianos ha sido un año más el lugar escogido para escuchar una intervención que ha supuesto un recorrido por las principales señas de identidad de la Semana Santa linense, pero también mensajes cargados de espíritu religioso y de recuerdo por las víctimas de la pandemia.

Presentado por su hija Paola, Jorge Bermúdez de Castro se ha apoyado en marchas procesionales como hilo de fondo a sus palabras y una escenografía francamente discreta sobre el escenario; sin alardes, dejando solo a la palabra como protagonista.

"Ya va llegando el final de esta espera. Una espera que nunca imaginé que ocurriera, que fuese tan dura tu ausencia de nuestras calles. Una espera en la que esta pandemia se ha llevado a familiares y amigos, dejándonos el dolor de sus pérdidas. Y como nada es casual, tú no saldrás para que vayan a verte. Tú saldrás para visitar a todos los linenses. Porque tú no sólo vives en los sagrarios. Tú vives también en cada uno de los corazones que necesitan de ti. Por eso Tú no sales para que te vean. Tú sales para visitarnos a todos los que, con solo mirarte a la cara, sanas nuestros corazones", ha comenzado su intervención, para luego dar paso al protocolario apartado de saludos y agradecimientos, especialmente al Consejo Local de Hermandades y Cofradías por el encargo de dar voz a la Pasión.

El hermano de la Hermandad del Silencio linense ha destacado las principales señas de las catorce hermandades que se pondrán en las calles a partir del próximo domingo, Domingo de Ramos, cada una con sus señas de identidad. Desde la salida de la Borriquita desde los Salesianos al Cristo del Mar en La Atunara, sin dejar de aludir a otros enclaves como San Pío y Santiago.

Bermúdez de Castro ha proseguido con un apartado dedicado al momento del descendimiento y amortajado de Cristo, marcado por la soledad de María. "Amortajado tu cuerpo, con vendas, sudario y perfumes, te dejan reposar sobre la fría piedra. Y tu Madre, en su Soledad, aún no está repuesta de tanto dolor, de tanta amargura. Aún siente la angustia de haber tenido entre sus brazos tu cuerpo sin vida. No le quedan más lágrimas a quien lo ha llorado todo. A quien ha pedido piedad para su Hijo. Sólo quería piedad para su pequeño, como Ella siempre te ve, y aliviarte ese camino doloroso por el que ibas a pasar. Ella es madre, madre siempre, madre hasta el final", ha proclamado el pregonero desde el escenario.

Luego, el pregón se ha centrado en la devoción y los sentimientos de los cofrades. "Han pasado dos años sin procesiones en Semana Santa, pero hemos tenido Semana Santa. Hemos celebrado el Triduo Pascual, y hemos arreglado los altares de nuestros Titulares para la visita de fieles y devotos. Ha sido algo distinto para nosotros los cofrades, acostumbrados a las estaciones de penitencia, al ajetreo de la calle en plena celebración penitencial. Pero nos hemos centrado en los Santos Oficios y en la Vigilia Pascual. Nos ha servido para valorar en ausencia la convivencia entre hermanos", ha reconocido Bermúdez de Castro.

Muy emotivo ha sido el pasaje dedicado a uno de los grandes precursores de la Semana Santa linense, Luis Mañasco, recientemente fallecido. "Y como no podía ser de otra manera, mi homenaje especial a quien hace poco que partió a la Casa del Padre. Mi recuerdo emocionado a Luís Mañasco Lara. Artista autodidacta, linense de corazón y defensor de nuestro pueblo. Hijo Predilecto de nuestra Ciudad. No os voy a descubrir la figura de Luis, sobradamente conocida. Tan solo dos apuntes que me parecen importantes de nombrar. Primero, que estaremos eternamente en deuda con él; fue capaz de transmitir a un pueblo entero su visión del mundo cofrade. De abrir el camino de lo que hoy es nuestra Semana Santa", ha comentado.

De Mañasco, a las tradiciones linenses como los estrenos en Domingo de Ramos, la compra del woki o las manzanas caramelizadas para amenizar la espera, las reuniones familiares del Vienes Santo para cenar pescado o las patas de pulpo asadas con un chorrito de limón han dado el toque genuinamente local a la recta final del pregón.

Bermúdez de Castro ha concluido con un mensaje a todos los devotos de vivir la Semana Santa con intensidad y recogimiento en la propia ciudad. "Él está en todos los lados, no corras a otros pueblos a buscarlo. Él ya nos eligió a todos y ahora nos espera. El domingo que viene es Domingo de Ramos y ahora nos toca a nosotros. Vivamos nuestra fe como hermanos y caminemos juntos a la resurrección porque es La Línea la que procesiona bajo el amparo de nuestra Inmaculada Concepción", ha concluido entre aplausos.