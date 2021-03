¿Cómo nace esta pasión por la conservación y restauración?

Toda esta rama profesional es, obviamente, algo vocacional, principalmente por la de horas que implica y todo lo que te involucras en un trabajo o proyecto. Me viene un poco de casa, mi familia siempre ha estado muy ligada a temas de perfil cultural y artístico, y gracias a ello vi un camino que lograba aunar todo. La restauración o la conservación de grandes obras es una forma de preservar la historia y el arte, el legado que hemos recibido.

¿Cómo te das cuenta que quieres dedicarte profesionalmente a ello?

Pasó todo al revés [sonríe]. Siempre me ha gustado el diseño, la moda, la costura, etc. Pero es un sector muy complejo. Cuando tuve que claro que me gustaba toda esa corriente artística, pensaba que tenía que haber un camino que me guiase hasta todo este mundo. Y gracias a una profesora de la Escuela de Arte de Algeciras, descubrí el grado de conservación y restauración y me lancé. Finalmente estudié en la Universidad de La Laguna y pasé a seguir formándome en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Andaluz (IAPH).

Llegas a Sevilla y lo primero que cae en tus manos es el techo de palio de la Hermandad del Valle, uno de los enseres más icónicos de la Semana Santa andaluza.

Durante mis prácticas en el IAPH coincidí con el momento en el que se estaban realizando los estudios encargados sobre este palio y tuve la oportunidad de poder analizarlo en este periodo. Una vez que finalicé mis prácticas, contactaron conmigo para seguir involucrada en el proyecto y me encargué, directamente, del estudio específico de los bordados en una colaboración con el instituto. Fue una etapa apasionante.

¿Qué te impresionó más? ¿Qué destacarías?

Por supuesto me impresionó mucho, se trata de una pieza extraordinaria y de gran valor en arte cofrade. La compra de una parte del techo está datada en 1806, por lo que parcialmente el palio del Valle es incluso anterior a esa fecha. La adquisición de esta primera parte dio lugar a su ampliación y finalización en los sucesivos años al inicio del S. XIX, el techo cuenta además con varias intervenciones de talleres y bordadoras a lo largo de su trayectoria. Es una pieza que tiene muchísima historia. Y algo que me impactó especialmente fue su tipo de bordado. Lo normal es ver los hilos de oro y en esta ocasión lo que muestra es hojilla, algo muy característico de este techo.

Y en plena pandemia, decide dar el paso con Sila Restauración.

La creación de Sila Restauración surgió mientras realizaba el TFG, al final de mis prácticas. Entré en contacto con el Museo Taurino Pepe Cabrera de La Línea, y tuve la oportunidad gracias a ellos, que portaron conmigo de una manera espectacular, de realizar un estudio de primera mano para un posible proceso de intervención en un traje de luces de Joselito el Gallo que conservan en el museo. Se trata de un traje maravilloso, con unos bordados espectaculares y para estar datado a principios del S. XX se encuentra en unas condiciones fantásticas. Ahí me di cuenta que había muchos proyectos y oportunidades, lejos de las instituciones públicas, que podían necesitar de actuaciones así.

¿Ya son varios los proyectos que han pasado por su taller?

Comencé el pasado octubre y ya hemos trabajado en una casulla y un alba de la Parroquia de la Magdalena (Sevilla). Nos iniciamos con el textil, es mi predilección, pero ya tenemos también en el taller algunos encargos particulares con esculturas, imaginería, pintura y alguna cuestión más que restauramos.

¿Hay alguna pieza con la que sueña que caiga en sus manos?

Precisamente, por todo lo especial que es y lo que significa, poder ejecutar ese proceso de restauración del traje de Joselito el Gallo me hace mucha ilusión. Por estar vinculado a La Línea, por enlazar con mis comienzos en este mundillo y porque creo que es una gran obra que lo merece. Sería muy bonito y sería una forma ideal de cerrar un círculo con mis primeros pasos en la restauración y la conservación. Precisamente, un golpe de la hombrera de ese traje inspiró el logotipo e imagen de Sila Restauración.