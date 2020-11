San Roque inaugura el mural de la Plaza por la Igualdad

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles se ha inaugurado en San Roque un mural en la Plaza por la Igualdad, realizado por el artista Curro Sedano y en el que aparecen grandes referentes en la lucha por la igualdad. Autoridades municipales han participado en el acto, en el que también se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las más de 40 víctimas de la violencia machista en lo que llevamos de año.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presidido el acto junto a Curro Sedano en un acto que se planificó para que no fuera multitudinario para evitar contagios de Covid. Tras guardarse un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, se inició la inauguración del mural. El alcalde recordó que en la plaza había dos paños enormes que podían ser la base de una nueva obra de Curro Sedano, un pintor bastante valorado en el municipio y que hizo un trabajo en San Enrique con un mural contando la vida y tradiciones de esa barriada.

En el mural se pueden ver las imágenes de Malala Yousafza, Clara Campoamor, Frida Kahlo, Pedro Zerolo Federico García Lorca y Gloria Fuertes. Curro Sedano realizó el mural durante el verano y el alcalde espera que la obra atraiga visitas cuando se levante el cierre perimetral.

Curro Sedano explicó que “ha sido una gratificación muy grande hacer este mural. Cuando me propusieron formar parte de esta iniciativa me sentí muy halagado y con muchas ganas de hacerla. Ha sido un proceso largo y en una época en la que hacía mucho calor, pero no ha sido impedimento para sacar lo mejor de estos personajes que tenemos aquí para el pueblo de San Roque”.

La Plaza por la Igualdad se encuentra en el acceso al recinto ferial de El Ejido (donde se monta el mercadillo de los domingos) desde la avenida Elvira Castilla del Pino. Fue inaugurada en 2018, y sus escalinatas fueron entonces pintadas con los colores del arcoíris, que conforman la bandera de los colectivos LGTBI.

Actos en San Roque

La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales ha organizado una serie de actos con motivo del Día contra la Violencia a las Mujeres, que comenzaron el martes con la inauguración de la exposición Enfocando las violencias de género, que permanecerá en el Espacio Joven hasta el día 27. Estos paneles se llevarán luego a los distintos institutos: del 30 de noviembre al 2 de diciembre al IES José Cadalso; del 9 al 11 de diciembre, al Carlos Castilla del Pino; del 14 al 16, al IES Sierra Almenara; y los días 17 y 18 al IES Mar del Sur.

La campaña San Roque no faltes a la Igualdad se desarrollará los meses de noviembre y diciembre. Así, se están instalando en el municipio nuevas señales de tráfico contra la violencia machista, así como un gran cartel en el edificio de Recaudación (Plaza de Andalucía). Se han repartido 3.000 mascarillas con el eslogan “San Roque por la Igualdad”, así como pulseras y otros materiales. El objetivo es generar una Marea Violeta con toda persona que se quiera fotografiar con la mascarilla para difundir las fotos a través de las distintas redes sociales municipales.

En los meses de noviembre y diciembre se está llevando a cabo en los institutos un taller online de ciberacoso titulado Aprende a protegerte en las redes sociales e internet, dirigido a alumnos de Segundo de ESO y organizado por el CIM. El taller se compone de vídeos tutoriales, documentación en PDF, atención personalizada durante un mes y una webinar sobre ciberdelincuencia de género.