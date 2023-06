El hermano del motorista muerto en Los Barrios: "Si no respetas la velocidad estás matando a alguien que va a trabajar"

Jesús Román, profesor de autoescuela y hermano del motorista fallecido tras ser arrollado por un coche cuando iba a trabajar el pasado martes 27 de junio, ha lanzado un impactante mensaje para criticar la "falta de respeto" de algunos conductores que son "asesinos en potencia".

"Esta semana va llegando a su fin. Una de las peores semanas de mi vida, despidiéndome de mi hermano por culpa de la falta de respeto de un conductor", se lee en su muro de Facebook. "Una semana en la que me he planteado el seguir conduciendo, seguir en la carretera aguantando a más personajes conduciendo camiones con el móvil en el volante, saltándose stop y de milagro no llevarse a un alumno de moto de 16 años por delante", explica.

"Cinco minutos después otro camión pasado de vueltas, frenazo y derrape incluido, el mismo alumno se ha librado por ir en el carril de al lado, aunque después, ni dos minutos después, un individuo con su flamante Audi, lo acosaba a escasos dos metros para que se apartara, aún viendo que iba en practicas, y aún dio tiempo a que un abuelo casi lo atropellara en una incorporación, por que no podía esperar, claro", relata.

"Todo eso en una clase de 45 minutos. Al menos el padre iba a mi lado y ha visto y sufrido el calvario de la práctica. Vamos cada vez peor. No se en qué piensan estos conductores asesinos en potencia. Mañana pasaré otra vez por esa autovía con marcas del atestado que hicieron en el homicidio imprudente que se llevo la vida de mi hermano", apostilla.

Tras el sepelio de Javier Román, su hermano Jesús, ya lanzó un mensaje de prudencia al volante. "Si no respetas la velocidad estás matando a alguien que va a trabajar. Si no respetas la distancia de seguridad vas a matar a alguien que va a su casa después de trabajar. Si piensas que tienes que llegar antes por que te apetece o por que llegas tarde, vas a matar a alguien. Si tienes un coche muy chulo que corre mucho y quieres vacilar, matarás a alguien", escribió.

"Si vas en moto y piensas que tienes derecho a hacer lo que te da la gana, ahí tienes más posibilidades de que te mates tú y tu acompañante, pero casi seguro que alguien muere. Si no respetas normas porque te molesta cumplirlas, matarás a alguien.

"Destruirás familias enteras. Dejarás hijos huérfanos. También tú mismo tendrás que vivir con esa losa el resto de tu vida. Aunque los hay que les da igual, pues no tienen conciencia", criticó. Román afirma que es "increíble lo que se ve a diario en la carretera". "Como te acosan para que te apartes por que les molesta que estés delante, es continuo. Casi te acostumbras y te defiendes como puedes... hasta que te toca y te llaman para decirte que a tu hermano, que iba a trabajar, en su moto, lo han arrollado en la autovía a las siete de la mañana, un hermano con tres hijos maravillosos que se quedan sin padre por la prisa de un individuo que en este caso es muy joven, pero lo mismo da la edad. El caso es que ni siquiera ha podido donar órganos, como era su deseo, debido al estado que lo han dejado. Hasta en eso mi hermano pensaba en los demás", concluyó.