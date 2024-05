El gobierno local de Algeciras aprueba los presupuestos de 2024 con 125 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este viernes el presupuesto municipal para 2024, casi seis meses por encima del plazo legal previsto que obliga a los consistorios a contar con esta herramienta aprobada antes del inicio de cada anualidad.

El proyecto presupuestario ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular. Desde la oposición (PSOE y Vox), el grupo socialista se ha vuelto a mostrar muy crítico con el documento ratificando el voto en contra que ya había anunciado la víspera después de que no prosperara su petición de dejar el expediente sobre la mesa.

Las cuentas del Ayuntamiento para 2024 establecen un montante de ingresos y gastos de 125 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio de 2023. En el apartado de gastos destaca el capítulo de personal, que sube hasta los 64 millones de euros, con un alza del 6% respecto al año anterior, a causa, fundamentalmente, del incremento de efectivos en la Policía Local.

En cuanto a los ingresos, destacan los 51 millones de euros por la participación de Algeciras en los ingresos del Estado y los 48 millones procedentes de impuestos municipales, 3,8 millones de euros más que en 2023 por la subida, en gran medida, del IBI, que pasará del 0,8% al 0,9% del valor catastral de la vivienda.

El debate ha vuelto a mostrar los puntos de vista antagónicos entre la gestión municipal del PP y la valoración que realiza el grupo socialista como principal partido de la oposición.

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, ha reiterado que el presupuesto "está cargado de inversiones en obras para seguir mejorando Algeciras" y es el más social de la historia de la ciudad. Y ha achacado el retraso en la entrega del documento al Pleno en la inexistencia de presupuestos a escala estatal. Además, ha negado que supongan un "impuestazo", como califica el PSOE la subida de impuestos ya aprobada. "Aquí no hay impuestazo. Aquí lo único que hay es el catastrazo que implantó en el ayuntamiento de Algeciras la señora Rocío Arrabal cuando era concejal. En el año 2024 se pagan muchísimos menos impuestos que lo que se pagaban en el 2011, cuando la señora Rocío Arrabal gobernaba", según Solanes. Para el PSOE, las cuentas han llegado "tarde y mal". La portavoz del grupo socialista, Rocío Arrabal, ha tachado el presupuesto de "ficticio y no equilibrado". "No solo no son los más sociales de la historia, como ha llegado a afirmar el alcalde, faltando a la verdad”, sino que son "desoladores", y que tan sólo representan "su incapacidad de gestión, su incapacidad inversora y su incapacidad para resolver los verdaderos problemas de los vecinos y vecinas de Algeciras ".Unos presupuestos "sin cabeza y sin corazón", que dejan al descubierto "su falta de proyecto para la ciudad, el impuestazo Landaluce y su gran mentira, y que no permitirán acabar con el abandono de las barriadas y el deterioro de los servicios públicos, consolidando la sumisión del PP a los intereses privados de unas empresas que se dedican a demandarles y a cobrar intereses de demora mientras incumplen los pliegos de condiciones", según Arrabal.