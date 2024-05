PP y PSOE, a la gresca por el Presupuesto municipal

El Presupuesto municipal de Algeciras, que pasará este viernes por el Pleno para su aprobación inicial, vuelve a enfrentar al equipo de Gobierno del Partido Popular y la oposición del PSOE, que ha anunciado que votará en contra.

Mientras que la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, María Solanes, destaca que el Presupuesto "está cargado de inversiones en obras para seguir mejorando Algeciras" y es el más social de la historia de la ciudad, la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, defiende que son unas cuentas que “consolidarán el impuestazo Landaluce, aumentarán la ya de por sí preocupante deuda del Ayuntamiento y, además, no servirán para resolver los verdaderos problemas de los algecireños, entre ellos el abandono de las barriadas y el deterioro de los servicios públicos”.

La delegada de Hacienda afirma que el Presupuesto se presenta en mayo por culpa del "Partido Socialista de Pedro Sánchez" que "junto con el de los independentistas" han hecho "rehenes a las entidades locales de sus presupuestos". Además, explica que Algeciras está en un plan de ajuste "porque los señores del Partido Socialista dejaron el ayuntamiento en una absoluta bancarrota, en una absoluta ruina, con un catastrazo aplicado que no se podían pagar ni las nóminas de este ayuntamiento". También defiende la delegada de Hacienda que es "mentira" que el equipo de gobierno suba los impuestos. "Aquí no hay impuestazo. Aquí lo único que hay es el catastrazo que implantó en el ayuntamiento de Algeciras la señora Rocío Arrabal cuando era concejal. En el año 2024 se pagan muchísimos menos impuestos que lo que se pagaban en el 2011, cuando la señora Rocío Arrabal gobernaba". También es "mentira" que el Ayuntamiento tenga una deuda de 300 millones, sino de 233.

PSOE

Tanto Arrabal como el secretario de organización y viceportavoz municipal, Fran Fernández, se han mostrado muy críticos con la actitud de “oposición a la oposición” desplegada estos últimos días tanto por el alcalde de Algeciras como por Solanes y ofrecido datos sobre las “mentiras” del PP, entre ellas, la de culpar del retraso al Gobierno de España, cuando han sido “su nefasta gestión y su caos económico” las causas que les han impedido tener los presupuestos 2024 en tiempo y forma, y a pesar de contar con mayoría absoluta. Los socialistas afirman que el 80% de los ayuntamientos de España ya tenían sus presupuestos antes de abril, e incluso buena parte de ellos cumplieron con su aprobación inicial antes de que terminara 2023.

“Es falso que Algeciras no haya tenido los presupuestos a tiempo por culpa de Pedro Sánchez, como es igualmente falso que no se vayan a subir los impuestos, cuando sólo en ese capítulo prevén ingresar 5 millones de euros más, y como también es falso que vayan a ser los presupuestos más sociales de la historia”, ha advertido la portavoz socialista, que afirma quela inversión por habitante en políticas sociales será de 24 euros por habitante, una cifra que no llega a la mitad de la media nacional, y que está muy por debajo de los casi 100 euros por habitante que invierten en esta materia algunos de los ayuntamientos más “sociales” del país.