Iván Turrillo: "No se puede perder el espíritu de Almendralejo, hay que ser ambiciosos"

No hacen falta presentaciones en el caso de Iván Turrillo, algecireño y algecirista, capitán del Algeciras CF dentro y fuera del campo. Ha vivido momentos felices y menos gratos en el club. Su renovación va a llegar, aunque tarde un poco. Su compromiso está más que demostrado. Así se entiende su principal mensaje, que no se pierda en la afición el espíritu de Almendralejo, en referencia al desenlance de la campaña 2020-21, en la que los albirrojos acariciaron el ascenso a Segunda división.

- ¿Cómo pasa un equipo de rocoso a facilón, a la hora de encajar goles?

- La temporada empezó bastante bien, aunque en la pretemporada no sacamos tan buenos resultados y ahí nuestra manera de jugar, pues el míster quiso cambiar un poco el sistema y tal, para no recibir tantos goles que en pretemporada nos perjudicó. Luego pues empezamos los primeros meses de competición, creo que siendo un equipo bastante rocoso, no tan atractivo, porque es verdad que en la realidad no veíamos un fútbol tan atractivo como otros años, pero sí era un equipo que era difícil de meterle mano, de ganarle. Todos los entrenadores lo decían.

- Y en el tramo final se suceden las derrotas.

- A partir de Ceuta fue un punto de inflexión un poco, y luego la inmerecida victoria del Murcia. Ahí entramos en una dinámica bastante mala y lo que nos salva es la buena primera vuelta, que al final nos ha valido para seguir en primera RFEF.

- En Ceuta el entrenador dijo que Borja le había demostrado que tenía que haber jugado.

- No creo que un resultado sea por un jugador. Si es verdad que en todos los equipos hay futbolistas importantes, hay jugadores que son fundamentales tanto dentro del campo como en el vestuario, pero yo creo que en Ceuta hicimos un partido que no entramos a competir hasta el minuto 70, pero tanto en Ceuta como en Madrid, En Huelva y Mérida no tanto. Si es verdad que notaba en el equipo un poco de ansiedad y se nos hacía un poco cuesta arriba cada vez que nos hacían un gol".

- Ha visto a este club en las buenas y en las malas. ¿Su progresión está siendo correcta?

- El club creo que desde el famoso día de Almendralejo (fase de ascenso a Segunda División en 2021) pegamos un subidón en cuanto a afición, que espero y deseo que se continúe, que yo también soy algecireño y vivo el día a día aquí. Escucho muchos comentarios, que a lo mejor se está perdiendo ese espíritu de Almendralejo, y yo espero que no se nos vaya, porque estamos en una categoría que es muy complicada, muy bonita y llevamos ya tres años en ella. Hay muchos equipos, buenos equipos, con presupuestos grandes que se han caído de la categoría y hasta como Badajoz, que se va a Tercera RFEF y equipos que están en esa categoría que son potentes, que desearían estar en esta categoría y creo que a nivel deportivo el Algeciras está bastante bien.

- ¿Le ha faltado ambición al Algeciras?

- Soy una persona bastante ambiciosa y quiero que primero logremos la permanencia y luego estemos luchando por los puestos de play-offs, que el equipo esté arriba, que desde el primer día de pretemporada cuando hablamos nosotros, ya lo digo yo, nuestro mensaje es estar lo más arriba posible. Luego el fútbol, los resultados a veces te mandan a una realidad diferente y hay que estar preparados también para cuando vengan, que no haya un poco de frustración.

- Esta temporada se ha demostrado que es posible salvar la categoría sin un 9. ¿Qué opina? .

Creo que es muy importante ver la figura del 9 en un equipo. Al final cualquier equipo de la categoría tiene un 9 que te meta de 12 a 15 goles. Eso te va a permitir siempre que la categoría esté relativamente salvada y luego si tienes a tus alrededores, como yo digo, medios extremos que aporten con 4, 5, 6, 7 goles, vas a estar peleando por los puestos de arriba 100%.

- El equipo ha terminado último en juego limpio.

- Sí, bueno, creo que sobre todo Tomás y yo que somos jugadores de más carácter. Muchas veces nos llevamos tarjetas para que al final no estemos dando tanto por saco a los árbitros, pero este año, por ejemplo en mi caso, creo que ha sido de los años que menos amarillas he recibido. Pero sí es verdad que compañeros como Admonio, los porteros, Borja... No era normal como nos acribillaban a amarillas. Pero bueno, es parte del fútbol y hay que respetarlo.

- ¿Iván Turrillo va a continuar la próxima temporada?

No sé. Esto va a ser dentro de unos días. No voy a engañar. Es verdad que el club habló conmigo sobre marzo o por ahí, que quería que renovara un año más, que me veía bastante bien, y es verdad que me encuentro muy bien físicamente. Es verdad que los años pasan y tal, pero soy una persona que me cuido bastante, que vivo 24 horas como profesional, pero también tengo el problema del tema de mi excelencia con Acerinox, que ahora la cosa también está bastante complicada. Entonces tengo que hablar un poco con el club de ese tema y a ver lo que pasa en estas dos o tres semanitas, que yo creo que ahí se solucionará un poco mi tema.

- La próxima será la primera temporada de aplicación del primer convenio laboral AFE-ProLiga. Usted es uno de los más beneficiados por su prolongada pertenencia al club. ¿Qué opina de ese acuerdo?

- Lo hablamos los compañeros que todo lo que sea mejorar y profesionalizar y hacerlo aún más visible toda esta categoría, bueno, y más categorías, que creo que es muy importante. Sobre todo hablo de Primera Federación, que es la categoría en la que llevamos ya tres años y ahora vamos a hacer la cuarta. Es una categoría que si no como Segunda A, muy cercana. Ahí se debería apostar, aparte de todo el convenio, ya el tema televisivo y todo. Hay gente que ve mucho más los partidos de Primera RFEF que de Segunda A, hay partidos que son muy buenos.

-¿Qué opina cuando ve un caso como el de Alcoyano, un histórico que se viene abajo?

-Sí, yo en este caso también he hablado un poco con los compañeros de aqui y de Alcoy. No estoy en el día a día pero me dicen que no reciben tantas ayudas del ayuntamiento de allí y que no tienen tantas instalaciones. Mi opinión es que un club es así, que al final tú estás todo el año peleando por mantener la categoría en Primera RFEF o por subir, por estar en tu ciudad, por el día a día, por jugar en tu campo con tu gente. Eso es lo bonito.

- ¿Cuál sería su perfil de nuevo entrenador?.

- No sé yo lo que tienen pensado traer o no, y si es verdad que mi deseo es que la gente tenga esa ilusión de renovar el abono, de ver otro año al Algeciras con partidos aquí atractivos, de ver un Algeciras bastante ambicioso. Ojalá podamos hacer una plantilla buena, que la afición se pueda ilusionar y podamos estar peleando por los puestos de arriba. Recuerdo el partido contra Madrid-Castilla de la pasada temporada, que la afición te llevaba volando y este año cuando vino aquí el Málaga, que terminamos 0-0. Fue espectacular.

- Ha probado los dos tipos de distribución de equipos en Primera Federación. ¿Cuál le parece mejor?

- Esta yo creo que esta es la mejor. Este grupo en el que estamos es el más rentable económicamente también para los clubes. Partir España diagonalmente te obliga a coger aviones, a quedarte dos noches en hoteles, y eso económicamente daña.