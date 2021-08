Los bomberos sofocan un incendio en un garaje comunitario en La Alcaidesa

Bomberos del Consorcio Provincial en el parque de San Roque-Alcaidesa, con apoyo de efectivos de Algeciras, han intervenido a primera hora de la mañana de este lunes en el incendio que se ha declarado en un garaje en la comunidad Nueva Alcaidesa, con capacidad para 20 coches y otros tantos trasteros. Los vecinos habían intentado sofocar el fuego con extintores, aunque sin éxito.

Cuando llegaron los bomberos, el garaje estaba en llamas y sin visibilidad y tuvieron que evacuar a los ocupantes del edificio, que en parte estaba vacío porque se trata de pisos turísticos. Al tener las puertas cortafuegos de cada piso abiertas y atrancadas, el humo se propagó por las zonas comunes del edificio.

Los bomberos extinguieron el incendio con 1.000 litros de agua y después ventilaron de forma natural e inspeccionaron tanto el garaje como el bloque de viviendas. Se vieron afectados los dos vehículos y algunas instalaciones cercanas.

Durante esta actuación, la Sala de Emergencias del 085 recibió dos avisos, casi simultáneos, en la misma localidad.

El primero fue un accidente de tráfico en el kilómetro 128 de la la A-7. Antes de llegar, la Guardia Civil informó de que no había personas atrapadas y no era necesaria su presencia, por lo que los bomberos no tuvieron que intervenir finalmente. Se trataba de un vehículo que salió de la vía y volcó. Su ocupante, una mujer, salió por su propio pie.

El segundo aviso fue por un incendio en un local abandonado en la calle San Jerónimo, en Pueblo Nuevo de Guadiaro. No había nadie en el interior, solo basura, y cuando los bomberos llegaron unos operarios de una empresa de agua estaban arrojando agua desde el exterior.

Se desplazaron efectivos de bomberos en los parques de San Roque- Alcaidesa y Algeciras que, por protocolo salió en apoyo, con cinco vehículos: tres autobombas (dos pesadas y una ligera), uno de rescate y otro de mando. Al lugar también acudieron efectivos de Policía Local, Policía Nacional, personal de seguridad y de mantenimiento.