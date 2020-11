Ruiz Boix niega que falten mascarillas en el Ayuntamiento de San Roque como afirma CSIF

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha negado la afirmación de los miembros de la junta de Personal de la sección sindical CSIF del Ayuntamiento de San Roque de que falten mascarillas. Achaca el regidor las críticas a los cambios organizativos en la policía, que han afectado a estos representantes, y les afea el uso de horas sindicales los viernes y los sábados por la noche.

“Ni en el conjunto, no sólo de la Jefatura de la Policía Local, sino ni en el conjunto del Ayuntamiento hay falta de mascarillas, sino que hay un stock elevado”, asegura el alcalde.

Recuerda Ruiz Boix “con este stock atendemos al alumnado de Primaria, de Secundaria y todos los institutos públicos, nos permite atender a distintas campañas de promoción, tanto de actividades deportivas como en materia de asuntos sociales, como además atender, en este caso, a familias con menos recursos, con más dificultades, a las que también estamos facilitándoles esas mascarillas”.

En cuanto al resto de quejas, “lo único que este alcalde puede señalar es que en los últimos años se vienen realizando distintos procesos de selección, que en el caso de los que tienen plaza en propiedad, que son todos los miembros de la Policía Local, están en movilidad”.

“Tan mal no estamos, porque tenemos el mismo número de agentes, salvo las jubilaciones, y además invito a que quien no esté cómodo en este Ayuntamiento pueda participar de esos concursos de movilidad y entrar en otro Ayuntamiento y comparar”, recomienda Ruiz Boix.

Recuerda el alcalde que la Jefatura de la Policía Local “tiene renovada su sede, de reciente inauguración, en este caso con una inversión de más de 150 mil euros. Somos el único municipio que cuenta con chalecos antibalas de carácter individual, que hemos adquirido más de 90 por un importe de más de 40 mil euros. Tenemos taquillas individualizadas para todos y cada uno de los agentes que forman parte de esta Jefatura. Tenemos un servicio de vehículos que está sobredotado respecto a cualquier otro municipio de la comarca o de la provincia y que además está próximo a su renovación completa”.

Por ello, el alcalde no entiende las críticas del sindicato, “no vemos esa carencia ni esas dificultades que encuentran los delegados del CSIF, que lo que tienen es un enconamiento personal porque están cambiados en la estructura organizativa de la Policía, y que por tanto no obedece a la realidad de lo que existe en la Jefatura de la Policía Local, donde hay consenso y hay acuerdo”.

Critica el alcalde que “en la actual dificultad de la pandemia, con dos grupos que hemos tenido confinados, en lugar de sumar nuevos refuerzos y de estar a disposición de la ciudadanía para prestar servicio, incluso en estos periodos de confinamiento, ha habido el disfrute de horas sindicales en, vamos a decir, días no apropiados para la defensa de los aspectos sindicales como puede ser un sábado por la noche”.

Por tanto, “otro contencioso con el Ayuntamiento, que eso no lo cuentan, quizás es lo que motiva ese continuo agravio que sienten o padecen y que continuamente reclaman cuestiones que están ya más que resultas en el conjunto de la plantilla”.Entiende el alcalde que “todos los comunicados de los delegados sindicales del CSIF obedecen únicamente a un contencioso que tienen de forma particular y personal porque en la nueva estructura organizativa de la Policía Local ocupan otras responsabilidades distintas a las que hay ahora”.

“Estos delegados sindicales del CSIF creo que desconocen la totalidad de cómo se gestionan los grupos burbuja, porque no siempre acuden a su jornada laboral, sino que entre la representación o las horas sindicales es difícil verlos por la Jefatura. No sabemos si entre las horas sindicales únicamente se gastan el sábado por la noche, el viernes por la noche o no sabemos en qué momento hay ausencias para conocer la realidad”.