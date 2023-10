Bandido 90, el yate que sacude las elecciones en Argentina, atracado en Sotogrande

Un yate conmociona la política Argentina a diez días de que se celebre la primera vuelta de las elecciones por la Presidencia. Un yate que se ha convertido en el principal obstáculo en el camino del candidato kirchnerista, Sergio Massa, hacia la Casa Rosada. Un yate en el que Martín Insaurralde (jefe de gabinete de Axel Kicillof, persona muy cercana Cristina Fernández y gobernador de la provincia de Buenos Aires) pasó unas vacaciones de lujo por el Mediterráneo desde Marbella junto a Sofía Clerici, que la modelo de lencería retransmitió por Instagram. Si quieren conocer el barco en cuestión lo tienen fácil: está atracado en el puerto deportivo de Sotogrande, en San Roque. Alquilarlo ya es otra cosa: cuesta 8.400 euros por ocho horas.

La embarcación se llama Bandido 90 y ha tenido un alto coste político para Insaurralde, por ahora, y quién sabe si para el kirchnerismo. El político, al que su ex esposa, Jésica Cirio, apoda El Chacal, tuvo que dimitir a primeros de mes. “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la provincia”, dijo Insaurralde en un breve comunicado enviado a los medios de comunicación.

Clerici se fotografió luciendo sus curvas y aquello generó una ola de indignación hasta en las propias filas de Insaurralde, de 53 años, quien aparecía sirviendo unas copas de champán y mostraba un Rolex y varios artículos de Louis Vuitton que le habría regalado su amante por su 31 aniversario. En Argentina los índices de pobreza superan el 40% y la inflación interanual supera el 124,4%. En su descargo, la también empresaria argumentó que su hermana vive en Marbella y que el yate fue un préstamo de un amigo.

El barco fue trasladado en septiembre de Puerto Banús a Sotogrande, donde tiene su puerto base y donde permanece al margen de los periodistas que buscan la instantánea de la embarcación más famosa de Argentina.

"Mientras hambrean al pueblo se van en sus yates de lujo a pasear por Europa", dijo Myriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad en el primer debate de los aspirantes a la Casa Rosada. "Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son el punto máximo. Y hoy los argentinos no pueden pagar las cuentas ni llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino: terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a este país", dijo la exministra Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio.

Entre tanto, el juez federal Ernesto Kreplak se hizo cargo de la investigación originada por las vacaciones de Martín Insaurralde. Busca clarificar cómo se financió el viaje a Marbella, quién cubrió los gastos de la escapada, y de dónde salió el lujoso yate Bandido. Kreplak firmó en la tarde de este lunes el secreto de sumario en el caso, que investiga a Insaurralde, a Cirio y a Clerici por lavado de dinero y al ex funcionario también por enriquecimiento ilícito.

El alquiler del yate, que tiene una capacidad máxima de 12 personas y de pernocte para 8, no incluye el 21% del IVA, el amarre en otros puertos, y el combustible adicional (que cuesta 300 euros por hora). Sí está incluido el combustible necesario para navegar a 8 nudos de velocidad de crucero, la tripulación y una amplia variedad de bebidas (agua, refrescos, cerveza, vino blanco y cava) y aperitivos.

Entre las especificaciones técnicas del yate donde Clerici, que fue portada de Playboy en varias ocasiones, se hizo fotografías que publicó y luego borró de su perfil de Instagram, la página de internet en que se promociona su alquiler detalla que la eslora de la embarcación es de 27,9 metros y la manga es de 7,7 metros.

La embarcación cuenta con tres cubiertas -una tiene un jacuzzi, a juzgar por una foto que la modelo publicó frente a una puesta de sol- y con cuatro camarotes equipados con camas matrimoniales con baño. Todos los interiores cuentan con detalles de lujo y una sobria carpintería de madera con terminaciones de calidad.

Las elecciones en Argentina se celebran el 22 de octubre. Según los últimos sondeos, la batalla por la Presidencia se centra en una terna de aspirantes. El ultraderechista Javier Milei encabeza las encuestas, y ha visto incrementar su ventaja sobre el oficialista Sergio Massa, con la exministra Patricia Bullrich a algo más de distancia. Con los dos candidatos mayoritarios separados por más de siete puntos, pero ambos lejos de alcanzar la mayoría necesaria para ganar las elecciones en la primera votación, todo apunta a que el resultado de los comicios para dirimir quién sustituirá a Alberto Fernández al frente del país tendrá que decidirse en una segunda ronda el 19 de noviembre.