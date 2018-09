La provincia cierra filas a favor de las corbetas

La casi espontánea manifestación con la que amaneció ayer San Fernando y su inmediata repercusión nacional hizo despertar a todas las fuerzas sociales y políticas ante la posibilidad de que se perdiera un contrato que garantizaba una carga de trabajo para años en la Bahía. Las palabras no medidas de la ministra de Defensa ponían en peligro un acuerdo que había costado muchos meses de reuniones. Los sindicatos fueron los primeros en alinearse con los trabajadores y reclamar al Gobierno que no jugara con el empleo. CCOO fue mucho más taxativa que UGT, que pidió a Arabia Saudí reflexionar, aunque el emirato, del que se conoce su malestar, aún no se ha pronunciado.

Después fue la hora de los políticos. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, fue la que se encontró en una situación más incómoda, ya que la metedura de pata venía de un Gobierno de su color. Aún así se manifestó con un "todos a una". Otros dirigentes socialistas intentaron matizar algo el significado de las palabras de la ministra, pero también defendieron la postura de los trabajadores.

Quienes encontraron un balón para rematarlo fueron los dirigentes populares, que se despacharon a gusto en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y se jactaron de que hubiera sido el Ejecutivo de Rajoy el que había conseguido el contrato.

Podemos, formación abiertamente antimilitarista, se encontró con más problemas en su discurso. El alcalde de Cádiz, José María González, había mostrado cierta tibieza horas atrás, pero ayer defendió con fiereza el empleo, mientras que la líder regional, Teresa Rodríguez, continuó con el discurso, que no suena a nada en los Astilleros, de un cambio de modelo de Navantia.

Antonio Sanz, presidente del PP de cádiz"Es un disparate y una traición a los trabajadores de los astilleros de Cádiz"

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, lanzó una fuerte andanada contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ante la incertidumbre sobre la continuidad o no de los contratos de las corbetas. "La situación que ha provocado el PSOE es un verdadero disparate político, una irresponsabilidad mayúscula del Gobierno y una traición imperdonable a los trabajadores de Navantia, que han sufrido la mayor afrenta de su historia", afirmó rotundo Sanz, para el que todo lo pasado tiene una clara explicación: "Cada vez que gobierna el PSOE, la lían en los astilleros", recordando conflictos pasados tanto en los gobiernos de Felipe González como de Zapatero. "En tres meses, y esto es terrible, el PSOE se puede cargar el trabajo de los últimos siete años con el gobierno del PP,". Sanz confía en que al final mande la cordura "y el Gobierno rectifique porque aún estamos a tiempo".

José María González, alcalde de Cádiz"Mi sitio está con los trabajadores, exijo que vengan los pedidos y que no les engañen"

El alcalde de Cádiz lanzó ayer un mensaje (a modo de tribuna, que se publica en nuestra web) dirigido al PSOE y al PP, a los que culpa de la situación actual de la industria naval. Un mensaje que viene a reiterar lo que González ha manifestado en ocasiones y que resume en una expresión: "¡Que vengan los pedidos!". "Los firmados y los que estén por firmar", apostilla. "Mi posición personal -recuerda- es conocida y clara, aunque en su momento me costase desencuentros en mi ámbito político". José María González subrayó que "la responsabilidad de que la Bahía se haya convertido en un pozo negro de desempleo tiene nombres y apellidos: PSOE y PP". A ellos responsabiliza de la "nefasta gestión de nuestros astilleros", impidiendo una política de diversificación de la producción y evitando una dependencia de los contratos militares. "Mi sitio está con los trabajadores, y exijo a PP y PSOE que no sean cobardes, que no engañen y que aseguren la carga de trabajo, para generar empleo de calidad y la soberanía para garantizar el respeto a los Derechos Humanos".

José Manuel Moreno Cerrejón, secretario de Industria de CCOO-A"El contrato con Arabia es un elemento estratégico para mantener el empleo"

CCOO Andalucía ha manifestado su preocupación por la posible pérdida del contrato con Arabia Saudí para la factoría de Navantia en San Fernando "como consecuencia de las actuaciones del Gobierno central" y ha advertido de que "si no hay reacción efectiva por parte de Pedro Sánchez, el panorama que puede dibujarse en el sector naval en España es bastante negro". Así se ha pronunciado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, quien ha asegurado que este contrato es "un elemento estratégico para el mantenimiento del empleo, no solo para San Fernando, sino para el conjunto de la bahía de Cádiz y para el conjunto de Navantia".

Juan José Ortiz, Candidato del PP a la alcaldía de cádiz"El alcalde de Cádiz tiene que decidir: o Podemos o los miles de gaditanos"

El candidato del PP a la Alcaldía, Juan José Ortiz, lanzó un órdago al alcalde de Cádiz: "O Podemos a los miles gaditanos", reclamándole apoyo rotundo a Navantia y a los contratos con Arabia. Ortiz propuso al alcalde marchar a Madrid a pedir al Gobierno los derechos de la ciudad y su apuesta por Navantia. "Si tiene que subir a Madrid, que cuente conmigo. Miles de gaditanos lo están deseando", advirtiendo que "no puede ser la primera vez en la historia que el alcalde no esté defendiendo los puestos de trabajo".

Salvador de la Encina, diputado del PSOE por Cádiz"Que la plantilla tenga claro que el Gobierno es un aliado de los Astilleros"

El diputado nacional del PSOE por la provincia de Cádiz Salvador de la Encina ha asegurado que "el Gobierno trabaja al más alto nivel" para garantizar el curso del contrato de las corbetas y ha criticado que Podemos "salga ahora en tromba para marear la perdiz sobre el contrato de las corbetas por puro interés electoralista. Entendemos la inquietud de los trabajadores de la plantilla de San Fernando porque nos ponemos en su lugar, pero tienen que tener claro que el PSOE siempre será un aliado de los astilleros y trabaja para reflotar la actividad en Navantia abandonada estos siete años de Gobierno del PP", ha afirmado el dirigente socialista.

Teresa Rodríguez, Coordinadora Podemos-A"No puede haber esa dependencia de inversiones de fuera en Navantia"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asumido la preocupación que existe en Navantia y ha recalcado que la historia de la empresa y del empleo industrial es el resultado de una "nefasta gestión" que ha ido desmantelando la producción naval. "Se han cometido una serie de despropósitos sobre la gestión de Navantia desde hace años", afirmó y añadió que debe haber una apuesta clara por diversificar la producción de la factoría y, en consecuencia, diversificar la economía de Cádiz.: "No puede haber esa dependencia solo de inversiones de fuera".

Carmen Castilla, secretaria general UGT-A"Este contrato iba a generar empleos de calidad y los vamos a defender"

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha recordado que Cádiz es una de las provincias "más azotadas" por el desempleo, y ha añadido que este contrato iba a generar "empleo de calidad" en la región. Por ello, ha avanzado que desde el sindicato van a defender "todos los puestos de trabajo". En este sentido, se ha mostrado confiada en las actuaciones diplomáticas y económicas que está llevando a cabo el Gobierno central, y ha añadido que seguirán "presionando" al Ejecutivo de Sánchez para que este contrato siga en vigor. No obstante, ha expresado su deseo por que Arabia Saudí "recapacite".

Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía"El Gobierno de Pedro Sánchez va a condenar al paro a miles de gaditanos"

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de poner "en peligro" el acuerdo con Arabia Saudí y "condenar al paro a miles de trabajadores gaditanos". Moreno ha afirmado que los astilleros se van a ver afectados "después de seis años de trabajo del Gobierno del PP para que precisamente tuvieran carga de trabajo.El líder de los populares andaluces ha explicado que la construcción de esas corbetas se consiguió "después de muchas negociaciones, mucha diplomacia y muchos viajes" y ha instado a Susana Díaz a "alzar la voz" para pedirle a su partido "que no siga por esa línea que va a condenar a la marginación a miles de trabajadores".

Javier Sánchez Rojas, presidente de la confederación de empresarios de cádiz (CEC)"Poner en peligro 6.000 empleos y cinco años de trabajo es grave y lamentable"

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, dijo que "poner en peligro el contrato de 6.000 puestos y 5 años de trabajo para Navantia es grave, triste y lamentable". Sánchez Rojas recordó que "evidentemente el cliente de las armas y el cliente de las corbetas es el mismo y aunque nos empeñemos en separarlo estamos en un momento crítico". A su juicio, "nadie se debe esconder en la demagogia, y si se tiene una industria, el que quiera que apueste por ella y el que no que lo diga, que no se vistan de otro tipo de filosofía".

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos"El gaditano está ante un dilema imposible; no es normal que no haya alternativas"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cargó ayer contra el "dilema imposible" que, a su juicio, se vive en Cádiz donde, ha dicho, los trabajadores tienen que elegir "entre fabricar armas o comer". Echenique ha lamentado que los gaditanos se enfrenten al "dilema moral imposible" de fabricar armas. "Si pones a un gaditano en un dilema moral imposible dirá que fabrica lo que haga falta para que su familia prospere", ha resumido el dirigente 'morado'. "Lo que no es normal es que no haya alternativas", insistió, asegurando que hay que apostar para tener un modelo productivo basado en el alto valor añadido sin que necesariamente la economía de estas zonas pase por construir "corbetas y bombas".

Fran Romero, portavoz AxSí San Fernando"Es un jarro de agua fría para el futuro que se abría en San Fernando"

El portavoz de Andalucía por Sí (AxSí) en San Fernando y primer teniente de alcalde, Fran Romero, calificó ayer la posible pérdida del contrato de las corbetas como "un jarro de agua para el futuro ilusionante que se abría en San Fernando". Romero también incidió en que de confirmarse esta anulación "se pondría en jaque toda la estrategia empresarial y comercial de Navantia en el mundo". "Se ha firmado un contrato y si ahora se revoca nos convertiríamos en el hazmerreír en Europa y en el mundo", apostilló el líder de los andalucistas isleños y socio de gobierno del PSOE en este Ayuntamiento. Fran Romero respaldó la movilización de ayer de los trabajadores de la antigua Bazán "que se han visto obligados a echarse a la calle", dijo, y lamentó que la incertidumbre "se cierna otra vez sobre los astilleros". También se posicionó a favor de una diversificación de Navantia de cara al futuro "pero para ello es vital garantizar la carga de trabajo actual", indicó.

Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando"Aquí vamos todos a una en el mantenimiento del contrato"

La alcaldesa de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, ha dicho que espera que "pronto" se pueda escuchar "una manifestación pública del Gobierno" que "corrobore" el mantenimiento del contrato para la construcción por parte de Navantia de cinco corbetas para Arabia Saudí. El temor a esta cancelación se ha extendido después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que ha iniciado los trámites para dejar de vender 400 bombas a Arabia Saudí, una medida. Cavada ha explicado que se ha generado una "alerta" por la "preocupación por la continuidad" del contrato para construir cinco corbetas que es "importantísimo para la Bahía de Cádiz y, sobre todo, para el astillero de San Fernando. En esta situación de alerta, con ese rumor, todos y cada uno de nosotros vamos a una en el mantenimiento del contrato".

José Loaiza, presidente del PP de San Fernando"Es un disparate y una traición a los trabajadores de los astilleros de Cádiz"

El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha mostrado su pleno apoyo a los trabajadores de Navantia ante las noticias que apuntan a "la posible ruptura" del contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas en el astillero isleño, al tiempo que ha reclamado "todo el apoyo ciudadano" para impedir que se llegue a tal extremo. Loaiza ha lamentado la actitud al respecto adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez y ha dicho que "es hora de la unidad, de sumar todos los esfuerzos para impedir que el PSOE y Podemos arrasen el escaso tejido industrial que tiene San Fernando y la Bahía de Cádiz. En menos de tres meses los socialistas han echado por tierra años de trabajo, de esfuerzo compartido entre la empresa, los trabajadores y el anterior gobierno del PP por dar aliento a Navantia, a San Fernando y a toda la Bahía", ha censurado Loaiza, quien ha criticado que "han puesto en peligro un contrato que garantizaba el futuro de Navantia".