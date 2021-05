...Y sin votar

La diputada linense no pudo explicar los motivos por los que su partido, junto con Podemos y Bildu, votaba en contra de la iniciativa. De hecho, en una nota de prensa posterior, el PSOE sostuvo que el Ministerio del Interior "no descarta el estudio del reconocimiento de la singularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar". ¿No hubiera sido más fácil votar que sí? Araujo, para que su voto negativo no constase en acta, se ausentó de la votación y dejó su sitio a otro diputado socialista. Un papelón.