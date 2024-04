Feijóo cree que esta es la peor generación política de la democracia. De acuerdo. Desde que en julio no consiguió llegar a la Moncloa, el jefe del PP está melancólico e irritado. En enero dijo que si hubiese sabido que la política nacional consistía en lo que había vivido en los últimos meses no se habría dedicado a esto. Una especie de “si lo sé, no vengo”. Y el jueves elevó el listón en Antena3, afirmando que la clase política actual es la peor de los últimos 45 años. La presentadora le preguntó si semejante aserto incluía al PP y Feijóo no lo dudó: “por supuesto”.

No hubo repregunta sobre si con esa desesperanza se señalaba a sí mismo. Porque él no es responsable de los Sánchez, Puentes, Lastras, Espadas o Ábalos, pero sí lo es del hooliganismo de Tellados y Bendodos, de la mala educación de moderados como González Pons o de ignorar los despropósitos del dúo Ayuso&Rodríguez. Aquí estamos, con un jefe político que imita la famosa frase de hace 150 años, atribuida al presidente de la I República Estanislao Figueras: “estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Pero quien eso sostiene no se hace cargo de que su partido, que pretende ser de centro derecha, ha invadido de tal manera los modos y mensajes de Vox, que está dejando sin sitio a la extrema derecha.

El Poder Judicial ha cumplido dos mandatos sin renovarse; el PP está ahí acantonado desde la mayoría absoluta de Rajoy de 2011. El Senado, sin función al no haberse convertido en cámara territorial, está en manos de un partido que tuvo un tercio de los votos y desde allí hace filibusterismo y guerra de trincheras. El Gobierno no se queda atrás. El ministro Puente alcanza sin esfuerzo el nivel de gamberrismo que propone la oposición. El presidente ha sacado una ley de amnistía para los insurrectos catalanes de 2017 cuya legalidad negaba hace un año. La vicepresidenta Montero no ha resuelto en un lustro una financiación autonómica que perjudica gravemente a Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía. En el Tribunal Constitucional el PSOE tiene una mayoría mecánica de la que muchos recelan...

Si descendemos al nivel regional, la capacidad y preparación de los consejeros del Gobierno andaluz ha seguido la trayectoria descendente de los ejecutivos socialistas precedentes. Y, salvo excepciones, el Parlamento andaluz es un espejo de ese declive. Así que sí, señor Feijóo, esta es la peor generación política de la democracia, lo que le incluye a usted y a su melancolía e irritación.