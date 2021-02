Injusticia

Informa Europa Sur de la situación extrema que padecen los Juzgados de Instrucción de Algeciras, con tres de sus cinco magistrados en baja por covid, sin que el TSJ haya previsto la designación urgente de sus sustitutos. La cuestión sería lamentable si estuviéramos en Soria, pero es gravísima en el Campo de Gibraltar, donde estos jueces instruyen imponentes causas, contra las incansables redes del narco que operan por esta jurisdicción.

La desatención a la comarca del CGPJ y del Ministerio de Justicia, es reiterada y nada novedosa, como demuestra el esfuerzo desaforado que cuesta cada necesaria ampliación de la plantilla judicial y fiscal, o de esenciales órganos, leáse magistrados para nuestra sobrecargada Audiencia Provincial, o el Juzgado de lo Social número Dos. Aún no se ha conseguido, contra toda lógica, aliviar la saturación en el Juzgado de Violencia de Genero comarcal, o que aquí se estableciera el segundo Juzgado de lo Mercantil provincial, cuando gran parte de los asuntos de su competencia surgen aquí, y cuando el mismo conoce las numerosísimas disputas marítimo-mercantiles nacidas en la transitada provincia marítima de Algeciras.

Son cuestiones estructurales que podrían entenderse, pero lo que clama al cielo es la situación de semi impunidad, que no la habrá, que puede suponerse por la no sustitución de los jueces instructores en baja. Es un auténtico desprecio a los agentes policiales y aduaneros, que se juegan el pellejo por tierra, mar y aire en persecución del delito, y que luego pueden encontrarse desamparados al no haber juez en su despacho. Y también a la propia fiscalía, que no tiene quien le acuerde las medidas de investigación que vea precisas, condicionándose su actuar. Y lógicamente también para el ciudadano justiciable, que merece un juez por imperativo constitucional, que no se olvide.

Podría decirse que se trata de una situación puntual y pronto volverá la normalidad, faltaría más; pero es que no hay un minuto que perder en la lucha contra el narco, y más aún cuando además de sufrir la comisión de los delitos en nuestras playas, puertos y barriadas, se está en el punto de mira del sensacionalismo de medios nacionales, que persisten en el retrato de un panorama medellinense.

El Decano, comprometido y ya campogibraltareño de adopción, no para de reivindicar soluciones, pero a este tren se le suman pocos lobbys. Que le echen una mano los que deciden, que no han de olvidar que la Justicia es un servicio esencial para nuestra sociedad, más aún en nuestra comarca, y ello aunque dé pocos votos.