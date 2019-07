Es necesario dejar que algunas frases se enfríen, se contextualicen y puedan ser interpretadas más allá del calentón propio de la respuesta inmediata. Lo he hecho con estas que el jueves dirigió Pedro Sánchez a Aizpurúa después que esta le garantizara la abstención de Bildu y él le prometiera "diálogo" y "respeto": "En España tenemos mimbres suficientes como para desde el diálogo poder entendernos todos. Yo desde luego a su grupo no le veto, le respeto la legitimidad que tiene. Pero es evidente que tenemos serias discrepancias de presente, de futuro, pero también de pasado. Y ahí me quedo". Pasados los días me sigo preguntando: ¿Más de 800 víctimas son sólo una seria discrepancia? ¿300 crímenes por esclarecerse son sólo una seria discrepancia? ¿No reconocer los crímenes cometidos ni pedir perdón por ellos es solo una seria discrepancia? ¿Igualar a las víctimas del terrorismo con los terroristas muertos en acciones policiales es solo una seria discrepancia? ¿Hacer homenajes a los terroristas excarcelados, como sucede estos días, es sólo una seria discrepancia? ¿ETA es sólo una seria discrepancia?

En cuanto a los votantes y militantes socialistas me pregunto si no es comulgar con ruedas de molino y someter la conciencia personal a los intereses de partido y a los juicios o prejuicios ideológicos votar a quien ha dicho esto. Están en su derecho de creer, aún contra toda evidencia, que su líder es inteligente, sincero, fiable, serio, coherente, honesto… Un hombre y un político de palabra a quien se puede confiar la Presidencia del Gobierno. La militancia, la ideología o los intereses obran esta ceguera en todos los partidos. Pero afirmar que el PSOE -porque Sánchez habló en plural- sólo tiene "serias discrepancias de presente, de futuro, pero también de pasado" con Bildu es otra cosa. Entre esas "serias discrepancias" hay también muchas víctimas del PSOE.

Estas palabras de Sánchez apuntan éticamente a algo más grave que las limitaciones, torpezas o estrategias habituales en él. Darlas por buenas o por no oídas supone ese culto a la personalidad que exige la ceguera; o esa cerrazón ideológica tan de la izquierda antigua, no precisamente socialdemócrata, plasmada en el famoso "más vale equivocarse con el partido, dentro del partido, que tener razón fuera de él o contra él" que Carrillo lanzó cuando Claudín y Semprúm fueron expulsados del PCE. ¿Así está el PSOE?