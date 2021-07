Cuidado con las palabras", escribieron poetas como Anne Sexton o Alejandra Pizarnik, "pueden ser al mismo tiempo margaritas y moratones", dice una; "tienen filo, te cortarán la lengua, te meterán en la cárcel", añade la otra. Con todo, "estoy enamorada de las palabras", creo "en el don de las palabras", diría María Mercé Marçal. El poder de las mismas es inmenso. "Nombrar las cosas es despertarlas", nada menos. Eso dijo María Zambrano. Poeta es quien conoce el potencial real, simbólico y creador del verbo, por eso escribe con palabras de honor. Pero no sólo las y los poetas se han dado cuenta del inmenso poder de nombrar. William Blake, que era muy largo, lo dejó dicho: tras los antiguos poetas vinieron los que "sacaron partido y esclavizaron al vulgo" con aquellos mismos cacharros léxicos que ya no servían para deletrear el mundo, sino para dominarlo.

La guerra de las palabras ha continuado hasta nuestros días, donde alcanza cotas delirantes. Se pelean por ellas a todas horas quienes pretenden u ostentan el poder político y económico. Qué es si no el branding (no es un coñac), el naming o los hashtags. O el uso despectivo del diminutivo por parte de la derechísima (la paguita, la derechita cobarde), o el lenguaje de pana de los tecnócratas... El término Matria -han replicado con un pantallazo de la Wikipedia (mátame camión) los defensores espontáneos del término- ya lo dijo Unamuno y Virginia Woolf. Y también -añado- Raquel Lanseros como título de su último libro, o yo misma en un poema publicado en 2007… Cualquiera de quienes jugamos y nos la jugamos con las palabras estamos familiarizados con este hallazgo o cualquier otra opción de creación, rescate o recolonización de palabras para estremecer la realidad. No es espontáneo que la vicepresidenta haya pronunciado ahora Matria, feminizando el concepto, tocándole la pe gorda a pater y patria. A continuación, está previsto que unos se arañen la cara parriba y otros toquen las palmas, y después que aquí, a pie de Twitter, de artículo o de calle, nos enzarcemos como licaones. Se trata de una incursión más, esta vez desde la izquierda, en la actual y cansina batalla cultural, muy legítima pero capitalizada desde arriba. Por aquí abajo no está de más tenerlo presente, y continuar desoyendo y deslenguándonos, generando lenguaje común, libre, creador, juguetón, gratis, de nadie…, como solemos. "Dice el alcalde/ que la gente puede/ hablar de balde" (Isabel Escudero)