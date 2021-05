Piensa mal y acertarás

Un refrán más, pero de toda España. Tres ejemplos de ello. Yo pienso que la cartita de las balas al señor Iglesias alias el coleta es un invento de él mismo. Inteligente, como es, no cabe duda aparte de sus lindezas y pamplinas. Y lo pienso que no hay mejor argumento que mandar él mismo las cartitas y pregonar al viento que ha sido víctima de los fachas y golpistas de derechas (Las otras cartas son para disimular). Medio País se lo cree y con ello minimiza u oscurece su mala imagen y sus chorradas. Y lo peor que hasta los mismos inculpados se creen que ha sido el autor uno de los suyos cabreado o actuando fuera de órbita. Prueba al canto, que su estrategia ha funcionado, que ha aumentado la intención de voto a su partido.

Otro caso es el de los asesores de la Diputación. Magnífico reportaje de Francisco S. Zambrano en nuestro Diario. En mis tiempos de diputado provincial estaban de técnicos de mayor cuantía, entre otros, el Secretario General F. Ruiz de Villegas, Protocolos Antonio Sancho, el Interventor Antonio Miño y de Arquitecto Ramiro Navarro. Por citar este último ¿qué asesor iba a necesitar el presidente para carreteras que supiera más y fuera más competente en la materia que Ramiro? Hubiera sido una perogrullada. Pues ahora resulta que el presidente necesita, precisa nada menos de 20 asesores. ¿Es posible tamaño despilfarro? Y mi pregunta es ¿cómo el PP no ha dicho ni pum sobre la materia y se has callado como un muerto? La respuesta la da el PSOE acusando al presidente de la Junta de "meter a dedo en un día a 4.500 personas". Nada menos. No soy racista ni mucho menos, pero esto suena a otro refrán "Una merienda de negros"

Y tercera, la más gorda. Los Bancos (Caixa y BBVA por lo pronto) anuncian que van a echar a miles de trabajadores de sus oficinas e incluso que van a cerrar cientos de ellas. No les basta con los abusos que están cometiendo dejando colas y colas de sus clientes en la calle haya frio, lluvia o calor esperando en cola, en la p. calle, porque a las once cierran la oficina y exigiendo pedir cinta (cuando no cogen el teléfono por casualidad) (que esa es otra) Capitalismo puro (todo se pega y quien quiera….. que se dé por aludido). Y sin que el Gobierno diga ni pum, (se entiende que hay un Banco de España que vela por los ciudadanos y encima les ayuda cuando lo precisan con millones de euros) Y la pregunta ¿qué pintan aquí los sindicatos bancarios? ¿Por qué callan y no dicen ni mus? ¿Quién defiende a los obreros y a los ciudadanos?

P/D Tomo café por las mañanas en una mini tertulia. En ella se opina que todos los políticos son iguales y que a cualquiera le gusta el dinero…etc. etc. Por más que defiendo la tesis contraria no logro convencer. Y ahora a la vista de los precedentes ¿qué digo? ¿Me meto debajo de la mesa?