Es el título de una pintura de un famoso clásico italiano en el que aparecen dos viejecitos cogidos de la mano. Ruego a ustedes que no me tachen de cursi cuando lean este artículo, que me sale del alma y (estoy seguro) que a ustedes también. Y es que el amor es lo más grande que existe sobre la Tierra. ¿Qué alegría y amor tuviste mayor que cuando cogiste en tus brazos a tu hijo recién nacido? ¿Qué contento y satisfacción más grande tuviste en tu vida, cuando enamorados, mirabas a tu novia a los ojos y te obnubilabas de enorme contento perdiéndote en sus pupilas? ¿Qué alegría más grande tenía un hombre cuando veía a hijo ya crecido y corriendo como un hombre ya con pantalones largos y disfrutando de la vida? ¿Qué contento y alegría interior el de una chavala cuando se le ha declarado un joven diciéndole que era lo mejor del mundo y que estaba completamente chiflado por ella? ¿Qué alegría más grande cuando encuentras a tu amigo de siempre que no veías de hace mucho tiempo y lo recuentras sano y salvo? ¿Qué contento tienes y te llena el alma cuando vuelves a tu patria España estando muchos años fuera por el extranji? Y hasta qué alegría te entra cuando gana tu equipo de fútbol.

Lo contario al amor es el odio, la ira, el coraje, la mala leche, la envidia, el rencor, la inquina, la antipatía, el desprecio y similares. Llena el corazón de ponzoña, de tristeza, te deja un sabor amorgo y ácido. Por mucho coraje que le tengas, no te deja el ánimo tranquilo y sereno, sino lleno de mal sabor, angustia y vinagre.

Piensa, colega, qué contento vas cuando paseas con tu novia los dos cogidos de la manita, cuando abrazas a tu mujer de tu alma cuando vuelves de un largo viaje, cuando abrazas también a tu hijo recién llegado de hacer la mili, cuando abrazas a tu padre que ha estado enfermo en el hospital una temporada, cuando crees que nadie te mira y vas por la calle y todo el mundo te dice buenos días y buenas noches, cuando te creías que tenías una cosa mala y te dice el médico que son achaques de viejo y que estas más sano que una pera...

Si Dios existe es de lo que estoy seguro, porque el mundo no sale por casualidad, que alguien con poder lo ha creado y ese precisamente es Dios. Y, además, si tienes sed, es porque existe el agua, sino no la tendrías. Pues lo mismo si existe el amor y lo logras es porque existe Dios, que es el amor por excelencia, el depositario de toda la felicidad que anhelamos siempre y solo la alcanzamos cuando estamos bien con Él y tenemos la conciencia tranquila. Y asómbrate cuando de noche miras al cielo miles y miles de estrellas y te pierdes en el infinito.

P.D. Cuando termines de leer este artículo, concéntrate y observa que tienes el corazón alegre, que tienes felicidad. Mira a tu alrededor y date cuenta de que eres un privilegiado. Si por mala suerte tienes algún grave problema, dirígete el jefe a Dios y dile que te mande un cachito de la infinita felicidad que Él tiene. Y por supuesto hoy olvida todo rencor, antipatía y genio contra cualquiera, di a todo el mundo con quien te encuentres “buenos días”. ¡Ah ! Si ves el telediario lleno de guerras, de angustias, crímenes y problemas, cambia de canal y tómate un tintorro.