'El silencio del corazón'. Una historia llena de sonidos envueltos en el silencio

¿Qué es el silencio? ¿Es la ausencia de sonido? ¿Cuándo todos callamos? ¿O nos planteamos hacer silencio para percibir los sonidos? ¿Para escuchar con atención lo que estamos oyendo?

Para los maestros el silencio es importante, no porque deseemos alumnado petrificados, todo lo contrario, se desea buscar el silencio para oír. Es buscar el Sonido del Silencio. Es cierto que cuando no tenemos ruido alcanzamos calma, sosiego, la tranquilidad, el reposa, la paz. Pero silencio no es sinónimo de mutismo. Cuando trabajamos el silencio en clase ayudamos a escuchar lo que ocurre fuera, el tráfico, las otras clases, el viento, los árboles, los pájaros que cantan, y otros sonidos que estaban cerca de nosotros, pero no les habíamos prestado atención. También el silencio nos muestra la resonancia de nuestro propio cuerpo, nuestra respiración, los latidos del corazón, el roce de nuestra mano por nuestra cara, somos una caja de música.

Y el tercer paso es que tenemos que hacer silencio para poder escuchar al otro. Cuando un compañero está realizando una exposición, dando su opinión, hablando, yo tengo que escuchar y para ello lo primero que tengo que hacer es silencio en mi interior. Si me estoy escuchando, repitiendo interiormente mi opinión, en realidad no escucho la del otro, solo existe la mía.

El silencio y el sonido tenemos que trabajarlo en el aula desde la más temprana edad, y una buena herramienta para ello son los libros. Cuando leo tengo que hacer silencio en mi interior y dejar al libro que sea él quien me hable tanto con su texto como con sus imágenes. Es una lástima que tengamos tantos políticos que no han aprendido a escuchar.

En nuestras librerías y bibliotecas tenemos buenos libros con los que podemos trabajar el Silencio. En el día de hoy nos vamos a centrar en los álbumes para los más pequeños: No quiero estar en silencio, de Laura Ellen Anderson editado por Picarona, a su protagonista le encanta el ruido tanto en casa como en el colegio, porque el silencio es los peor; Silencio, de Alexiev Gandman en la editorial Edelvives, Adrian quiere oír el silencio pero los sonidos lo interrumpen; Leyla descubre el silencio, de Galia Bernstein en la editorial Astronave, Leyla tiene una familia muy ruidosa pero encuentra el silencio y aprende a meditar; Silencio, de Nivola Uya, editorial Cuentos de Luz, un libro sin palabras donde encontrarás el silencio.

La princesa Assaí es la protagonista de El silencio del corazón. Ella, como su padre, colecciona silencios, tienen muchos, pero no encuentra el silencio del corazón. Su reino poseía una gran riqueza, pero el rey Abbaó no era famoso por su riqueza, sino por su colección de silencios. Poseía Silencios de Agua, Silencios de Tierra, Silencios de Aire y Silencios de Fuego. A esta colección la llamaba “Los cuatro elementos”

La princesa Assaí, aunque era una niña como todas, pero ella no quería perder el tiempo jugando con muñecas o saltando a la cuerda. Prefería jugar con sus Silencios. Se pasaba largas horas administrándola, ordenándola y clasificándola. Su colección se llamaba Los cuatro reinos, y estaba formada por los Silencios Minerales, los Silencios Vegetales, los Silencios Animales y los Silencios Humanos.

Al rey y a la princesa les gustaba viajar a lugares remotos en busca de Silencios exóticos, únicos e irrepetibles. Pero, aunque aumentara mucho su colección Assaí buscaba el amor, el silencio del amor. ¿Cómo son los lugares exóticos que visitan? ¿Cómo es el Imperio de las Palabras Prohibidas? ¿Cómo son los mensajes en silencio de las miradas? ¿Encontrará Assaí el amor? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y disfrutar tanto con su texto como con sus ilustraciones, lee este álbum.

Los pequeños lectores recomiendan: Gonzalo Trujillo Heredia, alumno de 3º de primaria: “Mi madre, mi abuela y mis maestros dicen que grito, que no hablo, grito. Pero es que el silencio no me gusta. El libro del Silencio del corazón me ha gustado, sobre todo sus dibujos chinos, la portada parece un carnaval. Creo que el libro nos dice que tenemos que escuchar, escuchar las cosas flojitas como el corazón.”

El silencio del corazón tiene 32 páginas. Tapas duras y páginas de gran gramaje a todo color. Tamaño 21 x 28. Como todo álbum ilustrado en él es tan importante el texto como los dibujos. Tiene una musical prosa poética y sus ilustraciones son un viaje exótico por el oriente.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Lluvia de ideas. ¿Qué pensamos qué es el silencio? ¿Qué podemos escuchar en el silencio?

Durante la lectura: Vamos a realizar una colección de silencios “personales” ¿cuál prefieres? ¿Son de Agua, Tierra, Aire o Fuego? ¿Cómo es el silencio de una planta al crecer? ¿Y de la luz de una linterna? ¿Y el del hielo al derretirse?

Finalizada la novela: ¿Cuál es el silencio que te gustaría encontrar? Y por último ¿cuáles son los silencios de tu corazón?

Autoría:

Jorge Zentner, Argentino. Escritor y guionista. Trabajó en el diario El Diario y en distintas emisoras de radio. Tras el golpe de estado y la dictadura militar, se exilió en Francia y viajó a Israel, pero al final se instala en Sitges. Con el dibujante Rubén Pellejero, realizan Las memorias de Monsieur Griffaton e Historias en FM que aparecen en la revista Cimoc. Creador de Dieter Lumpen, personaje del cómic que en España fue publicado por Fórum y Norma Editorial en la revista Cairo. Recientemente la editorial Astiberri ha publicado un magnífico tomo con los cinco álbumes de la colección. Su álbum Tabú ha obtenido el premio al mejor guión en el Salón del Cómic de Barcelona.

También para adultos publicó las colecciones de relatos Informes para Mertov y Mertov. En literatura infantil también tenemos unas bellas publicaciones, dentro de la colección Los piratas del Barco de Vapor de la editorial SM destaco: El color de las cosas, La mancha de tinta y El Secreto.

Mariona Cabassa. Barcelona. Estudió Ilustración en la Escuela Massana y posgrado en la École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo. Imparte clases desde hace 20 años en diferentes escuelas y universidades de arte y diseño de Barcelona. Dirige el Taller Experimental II donde desarrolla proyectos de autor de álbum ilustrado para posteriormente ser publicados en editoriales. En 2005 fue seleccionada para participar en la exposición Ilustrísimos de la Feria de Bolonia, y en la 22.ª Muestra internacional de Ilustración de la Fundación Cassamarca. En 2010 ganó el Concurso Internacional de Álbum de Compostela con La familia C. Entre sus obras destacamos, con ilustraciones y textos suyos, Opuestos, en la editorial Zahori y la serie Adivina, adivinanza en la editorial Anaya; y con textos de Jorge Zentner Manos: Meditaciones Guiadas publicada por Ediciones B.