Manolo Solo se lleva el Premio Asecan del Cine Andaluz al mejor actor

El actor nacido en Algeciras y criado en Los Barrios Manolo Solo ha sido premiado este viernes con el Premio AISGE Interpretación Masculina, otorgado en el marco de los 36º Premios Asecan del Cine Andaluz (Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía) por su trabajo en Cerrar los ojos, de Víctor Erice, por el que también está nominado a los Goya en la categoría de mejor actor protagonista.

Manolo Solo estaba nominado junto al también algecireño Víctor Clavijo por su interpretación en La espera, Omar Banana por Te estoy amando locamente y Pepe Quero por Mamacruz.

En la gala celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, fie protagonista por el actor malagueño Antonio de la Torre, que recogió el Premio Asecan de Honor de manos de Alberto Rodríguez, una distinción que reconoce su dilatada trayectoria como uno de los intérpretes andaluces más relevantes del panorama cinematográfico actual, y uno de los principales embajadores de Andalucía en su desempeño profesional.La película Te estoy amando locamente del malagueño Alejandro Marín fue la triunfadora de esta edición de los Asecan al hacerse con los Premios Película y Dirección Novel, que recogieron el propio Alejandro Marín, y el productor Manuel Yebra.El Hijo Zurdo recogió el primer Asecan Sevilla&me Sevilla Film Office a la Mejor Serie de televisión del año, así como el Asecan Guion para Rafael Cobos y el Asecan Dirección para Rafael Cobos y Paco Baños.En la categoría de Dirección se ha otorgado este año un ex aequo al cordobés F. Javier Gutiérrez, que también gana el Asecan Dirección por su trabajo en La espera.La actriz malagueña Kiti Mánver logró el Premio AISGE Interpretación Femenina por su papel protagonista en Mamacruz, de la venezolana afincada en Sevilla Patricia Ortega.El Asecan Música Original también se resolvió con un ex aequo, un honor compartido por el compositor Pablo Cervantes reconocido por la partitura del documental Aníbal. El arquitecto de Sevilla, de Paco Ortiz; y la compositora malagueña Paloma Peñarrubia por la composición musical de Secaderos, de Rocío Mesa.El director Alejandro G. Salgado recogió el Premio Asecan No Ficción para Un día Lobo López, de La Maleta Films; mientras que el Premio Asecan Cortometraje fue para Actos por partes, del granadino Sergio Milán.Reconociendo el talento en cualquier formato de creación audiovisual en Andalucía, el Premio Asecan Otros Formatos recayó en el podcast de Cordópolis y eldiario.es Anguita y Julio.Ya en las categorías más tradicionales de los Asecan, el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa se lo lleva el periodista Manuel Bellido por toda una carrera dedicada a la información cinematográfica; el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para la Digitalizadora de la Memoria Colectiva; y el Premio Libro de Cine este año se concede a Alberto Rodríguez, director de cine, de Luis Álvarez Borrero y Pedro Álvarez Molina, en Ediciones Sílex.Durante la gala de entrega de los 36 Premios Asecan del Cine Andaluz, la red Cines de Andalucía y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDAVA) hicieron entrega del Premio Industria – Cines de Andalucía 2023 a Mundoficción Producciones por su compromiso con la producción de películas con valor de pantalla, pensadas para el disfrute del público desde la comedia, y por su decidida tarea en la promoción de sus historias, con un arraigado componente andaluz y una demostrada preocupación por generar industria audiovisual y riqueza en el territorio.En esta edición de los Premios ASECAN se han recibido en total 370 inscripciones, superando en más de 100 las 265 del año pasado, de las cuales 131 han sido para las categorías colectivas y 202 para las individuales. Entre las categorías colectivas han concurrido 31 largos de ficción (el doble que el año pasado), 29 largos documentales, 52 cortometrajes, 11 obras de otros formatos y 8 series.