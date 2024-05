Aqua, una villa de ensueño y lujo en La Gran Reserva de Sotogrande

Rodeada de un gran parque natural y con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, ARK Architects ha diseñado Aqua, un innovador proyecto residencial en el que el agua es la principal inspiración. La villa, ubicada en la comunidad privada The 15 (La Gran Reserva) en Sotogrande, diseñada por el arquitecto Manuel Ruiz permite que el agua penetre en los espacios interiores y se mimetice con ellos, generando un microclima que refresca la casa en verano mientras los patios actúan como pulmones. "Esta joya arquitectónica tiene sus raíces en los principios humanistas y en la conexión con los entornos naturales, así como en su relación con la luz", ha explicado el estudio de arquitectura en un comunicado.

Aqua destaca por su "privilegiada topografía" que garantiza vistas panorámicas hacia las montañas, con orientación sureste. Esta villa, situada en el Cul de Sac, brinda una intimidad adicional en sus más de 2.500 metros cuadrados de espacios cuidadosamente diseñados.

"El proyecto se distingue por su enfoque en la sostenibilidad, con cubiertas preparadas para paneles solares, sistemas de ventilación naturales y una piscina autorregulable. Inspirada en la majestuosa línea del mar que inunda el horizonte, Aqua fusiona armoniosamente el diseño con el entorno natural, ofreciendo una experiencia única de lujo sostenible", apunta Manuel Ruiz, creador de esta obra arquitectónica. "Proyectos donde la naturaleza, los espacios, la luz natural y un estilo de vida personal se conectan para crear hogares sostenibles: este es nuestro compromiso", matiza.

Sofisticación en el paisaje urbano

Distribuida en tres niveles, la residencia cuenta con un total de siete dormitorios incluyendo una master suite principal, cuatro suites adicionales, una suite para invitados y una para servicio. Con un total de diez baños, ocho de ellos completos y dos adicionales, la casa también ofrece una amplia gama de comodidades que incluyen ascensor, chimeneas, infinity pool exterior, piscina cubierta y spa, gimnasio, oficina en casa, bodega de vinos, y un garaje subterráneo con espacio para ocho vehículos, además de dos espacios exteriores adicionales en el carport ideales para ser personalizados en base a las aficiones de sus propietarios. "Cuidadosamente diseñado para preservar y realzar las impresionantes vistas panorámicas de las montañas, Aqua se distingue por su imponente presencia y su enfoque longitudinal, que maximiza las vistas y ofrece un desarrollo arquitectónico estilizado", destaca la nota.

En línea con el compromiso de ARK por la sostenibilidad, Aqua cuenta con cubiertas diseñadas para paneles solares, patios que actúan como chimeneas de ventilación (en contacto con el agua hace que la casa se autorregule, creando una atmósfera constante de unos 23°C aproximadamente) y una piscina con un sistema de autolimpieza y filtración. Además, su césped mixto demanda un mantenimiento mínimo y no necesita tratamientos hidrosanitarios ni riego adicional.

"ARK y Sotogrande, compartimos la convicción de que éste es el destino ideal para vivir, y esta villa es el resultado de interpretar y honrar este excepcional entorno. En este contexto, el agua del mar entra en comunión con el propio diseño de esta casa", afirma Manuel Ruiz.

La Reserva

La oferta de La Reserva abarca desde los apartamentos y penthouses de planta abierta en Village Verde hasta las exclusivas parcelas en The Collection, con vistas al prestigioso campo de golf. Además, cuenta con impresionantes villas diseñadas por arquitectos de renombre mundial, como las de The 15 y The Seven, ubicadas en la cima de una colina para maximizar las vistas panorámicas del Mediterráneo. Entre estas destaca Niwa, un proyecto también de ARK Architects. "Estas construcciones se alzan como símbolos de lujo y sofisticación, destacando por su arquitectura sostenible, baja densidad y la perfecta combinación con un ecosistema único", asegura el estudio de arquitectura.