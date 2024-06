'El gran Zooilógico'. Bestiario de seres mitoilógicos, utópicos y atípicos

Según la Real Academia de la Lengua Española “Diccionario” es: Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.

Es muy positivo que los más pequeños usen los diccionarios. Con ellos se enriquecerá su vocabulario y comprenderán el significado de las palabras para poder usarlas de forma adecuada y con más lógica. Los diccionarios van evolucionando y creciendo a la vez que los chavales. Cuando hablamos de Diccionarios para niños, además de seguir las directrices indicadas, son libros de juegos, con un lenguaje muy cercanos a ellos, con una prosa poética y con muchas ilustraciones. El uso de los diccionarios tiene que ser paralelo al desarrollo de la lectoescritura. En el mercado tenemos interesante diccionarios temáticos y centrados en mapas conceptuales.

La editorial DK acaba de traernos a nuestras librerías “Lego Marvel. Diccionario Visual” en la misma línea que el que publicó el año pasado “Avatar: el sentido del agua. Diccionario Visual”. Pedro Alonso Aparicio, en la Editorial Maspe nos presenta una colección de cuadernos “Mis palabras … y amigo Diccionario” para cada uno de los niveles de primaria. Muchas editoriales tienen “Mi primer Diccionario Ilustrado”. “El diccionario más divertido” de la Editorial Le Ballon no es una colección de palabras, sino que se apoyan en la vida cotidiana de los pequeños lectores.

“El gran Zooilógico” no presenta palabras, ni personajes de Marvel, u objetos de la vida cotidiana, sino animales ilógicos, utópicos y atípicos. Superdivertido, con doble sentido, para pequeños y también para los que hemos dejado atrás esta etapa. Tiene seis grandes grupos: Peludos cubiertos de pelo porque son frioleros; Pajarracos, con plumas, alas y pico, y el que no corre, vuela; Lagatejos, de sangre fría y sin un pelo de tontos; En remojo, tienen que estar sumergidos en agua, aunque algunos prefieren los refrescos; Bichejos, son pequeñajos y con muchas patas; y Crujientes, no tienen huesos en su interior y están cubiertos de una cáscara que los protege de ser pisados.

Este libro, además de presentar de una forma divertida a su parque Zooilógico, nos muestra una ficha sobre ellos con su nombre científico, altura, peso, cómo son sus camadas o crías, su alimentación, sus aficiones y sobre el hábitat donde viven.

Tenemos seres prudentes como el Gamusino o con mirada altiva como el Güallumbero. Cafeteros como el Burroncador o como el Revientalotodo que muerde antes de preguntar. Con miedo a las alturas como el Güallumbo o a los que le encanta la cima de la montaña. ¿Quieres conocer a un mamífero nómada que echa raíces? O ¿al que se alimenta de guindillas con tabasco? ¿A los que visten sus mejores galas con esmoquin incluido? Lánzate a leer “El gran Zooilógico” y te divertiras con todos ellos, conocerás palabras nuevas y sabrás como crear otras muchas.

Este libro también contiene secciones especiales como son: un ocurrente “Proilógico”; Cómo criar a cada uno de esos seres en tu casa; y unas Referencias históricas sobre el estudio biológico que parte desde 25 A.C. con “Soponcio Depilates”, “Theodor Milón”, “Penélope Pinillos Vinagreros” etc.

Los pequeños lectores recomiendan: Manuel Salas González, alumna de 5º de Primaria, es quien nos lo presenta: Cuando comentan en el club que teníamos para elegir un Diccionario de seres fantásticos yo pensaba en Centauros y Sirenas, y no en Chuskatrioskas o Pipiolinos. Solo por el nombre de estos seres quería leer el libro. Lo que más me ha gustado es la gran imaginación que ha tenido el autor. Mi madre dice que este libro tiene mucha “picardía”, le pregunté si eran palabras feas. Me explicó que está escrito con doble mensaje, uno para los niños y otro para los adultos. También los dibujos son muy chulos.”

“El gran Zooilógico” tiene 112 páginas. Encuadernado en tapas duras. Gran tamaño 30 x 22. Papel de calidad e ilustraciones en todas sus páginas. Las ilustraciones se han realizado en acuarela.

Con Carmen Gil y su libro “Un Cuento para cada letra” descubrimos un primoroso diccionario; Gloria Fuerte con su “Diccionario Estrafalario” nos hizo reír a carcajadas; y Carles Cano nos trasladó a una isla llena de seres gramáticamente fantástico con “Columbeta, la isla libro” con la misma magia ahora viajamos al Zooilógico. No te lo pierdas.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer: Podemos hacer una lluvia de ideas sobre los seres que creemos que pueblan este Zooilógico; Cuando leamos cada uno de sus apartados podemos crear un ser con esas mismas características, Peludos, Lagartejos, etc; Finalizada la lectura realicemos una nueva clasificación propia, por ejemplo, seres del espacio, o del fuego. Cada uno de estos seres, además de su descripción, debe tener una bonita ilustración. Pon tu imaginación a trabajar. Crea seres imposibles pero que tu imaginación les dé vida. Y no te olvides que todo ello tiene un gran objetivo, que es divertirnos.

Autoría:

Daniel Montero Galán, Madrid. Ilustrador autodidacta, “tonteólogo locurrente”, experto en Zooilogía, soñador insomne y creador compulsivo. Tiene un estudio propio en Madrid. Colabora con un gran número de editorial como son: Penguin Random House, Edelvives, SM, Anaya o Santillana. En la actualidad tiene en nuestras librerías una veintena de libros, como son: “521 mapas” y “Tonterías del dr. Telini”.

Entre sus últimos premios destacamos: “Escapebook El Orfanato” y “ El gato Montés”

Entre sus premios: The White Ravens, seleccionado por La Nota en la lista The White Ravens,

I Certamen de Ilustración de Prensa Museo ABC.

Finalista con la obra "Viaje a la galaxia de Juan Mayorga".

Premio Junceda Global, por “581 mapas”

XIV Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Mención especial por “La nota”.