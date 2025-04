Jorge Pardo y Daniel Casares honran a Paco de Lucía y a Camarón en Algeciras﻿

Algeciras/Jorge Pardo, en esta ocasión solo con flauta travesera, y Daniel Casares, con su guitarra, hicieron con sello propio un exquisito y gran homenaje a Paco de Lucía, principalmente, pero también a Camarón de la Isla, en la tarde de este jueves, en el centro de interpretación que lleva el nombre del guitarrista algecireño, en La Casa de Paco.

El guitarrista de Estepona abrió el concierto con un sólo que tronó en el silencio del público que llenó la sala. Casares movió sus dedos con maestría, llevando las notas a terrenos delicados. Siguieron con unas alegrías que Camarón dedicó a la Perla de Cádiz, ya sumándose Pardo con su flauta, con nervio y limpieza. Los sonidos y el ritmo recogieron el aplauso y los olés. Flamenco en estado puro.

"Algeciras es mio también. No me quiero poner sentimental. Venir aquí, a las casitas del Rinconcillo, me recuerda un tiempo hermoso y a muchos y buenos amigos", dijo el saxofonista madrileño sobre el escenario.

Dani Casares, como declaró Pardo en la entrevista concedida a Europa Sur, es un concierto en si mismo. Lo demostró con Tarde de Noviembre, una composición de Cuca Roseta y suya. El guitarrista ya dejó un gran sabor en Algeciras, en su paso por el V Encuentro Paco de Lucía, cuando interpretó el concierto de Aranjuez con la Orquesta Sinfónica de Málaga. Fue en 2018.

Llegó el momento a solas del flautista, a solas con el público, con Paco de Lucia, con las bulerías Almoraima. La pericia del madrileño es difícil de definir por su excelencia. Cuando parece que está alcanzado lo más difícil, hay un escalón más. El músico lo definió como "su himno".

También pusieron a los presentes en el reto de identificar la siguiente melodía, que fue Rosa María, de Camarón, con algún toque de Pantera Rosa. En la sesión hubo momentos para todos los gustos. Tras otro solo del guitarrista esteponero, soberbio por bulerías, Jorge Pardo arrancó compases propios que le llevaron de nuevo a la música de Paco de Lucia. Hizo sonar su flauta como el mejor soplador de España, como lo suele definir el musicólogo Faustino Núñez con cariño y respeto.

Pardo y Casares remataron por bulerías en su broche final, de nuevo en modo de geniales músicos y paqueros.