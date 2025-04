Jorge Pardo: "El sistema de Paco de Lucía fue todo un máster para mí"

Algeciras/Paco de Lucía abrió caminos nuevos para el flamenco y no lo hizo solo. Introdujo el cajón peruano, sí, pero también dio espacio a sonidos e instrumentos nuevos. Carles Benavent, con su bajo, es uno de esos músicos. El otro es Jorge Pardo, saxofonista y flautista. Actuará este jueves (19:00) en Algeciras en el Centro de Interpretación dedicado al guitarrista algecireño universal que era su "gran hermano", junto al también guitarrista Dani Casares.

Más allá de lo que aporta cada instrumento, Pardo también subraya que la composición existe porque es el humano quien la interpreta. "Un saxo mismo es un instrumento que apenas tiene algo más de cien años de existencia, con una técnica muy moderna a base de válvulas, de llaves que se abren, de agujeros que se cierran, pero siempre es el humano quien toma las decisiones", reflexiona.

Pregunta.¿Qué concierto podemos esperar con usted y el guitarrista Dani Casares en Algeciras?

Respuesta.Todos mis conciertos son inesperados. Precisamente si yo me caracterizo por algo es por la improvisación y lo que sucede en el momento, así que eso sería la norma de la casa. Dejando esta broma aparte, tengo la fantástica colaboración de Dani, que Dani en sí mismo ya es un concierto. Le añadiré mis gotas, recordaré por supuesto a Paco como en todos los conciertos que hago, y luego otro poco o bastante también de mi propia cosecha.

P.¿Ya conoce el centro de interpretación?

R.Pues no, no he estado allí todavía.

P.¿Decir que su música es mestiza es la mejor definición?

R.Yo creo que toda la música es mestiza; el arte en sí mismo es mestizo. Los artistas no recibimos inspiración divina muchas veces. Nuestro arte mundano terrenal está trufado de diferentes influencias, y no solamente de hoy día, sino que a lo largo de los siglos pasados todos los grandes artistas se han basado en otros artistas muchas veces de otras procedencias, de otras culturas, para elaborar su discurso. Así que tuvieron mestizaje igual que nosotros mismos. Digamos que la raza humana está continuamente mezclando.

P.¿Todavía la preguntan cómo suena flamenco un saxo o una flauta travesera?

R.Pues sí, sí, todavía tengo que explicar que hace ya más de 40 años que llevo tocando flamenco con el saxo y con la flauta.

P.Usted ha conocido el jazz de Pedro Iturralde, Tete Montoliú y fue miembro del grupo Dolores. ¿Cómo ha cambiado el jazz en España?

R.Tengo que matizar que tanto Pedro como Tete no han sido influencias cercanas, sino que han sido influencias lejanas a pesar de la cercanía, digamos geográfica. Quizás sea más bien a lo mejor heredero de su ámbito, pero no que haya tenido una influencia directa de ellos. Mis influencias directas han sido del mundo del flamenco, de Paco principalmente y Camarón; y por supuesto de otros no tan grandes como ellos. De ahí es por lo que el flamenco lo considero más mi patria, más que el jazz, pero sin duda en efecto en esa primera juventud los maestros de mis nuevos instrumentos que toco eran jazzistas, con lo cual el jazz estaba en primer plano de aprendizaje. Nuestro jazz ha cambiado como ha cambiado todo, nuestros barrios, los centros de las ciudades, los coches que circulan, y así ha cambiado el jazz también.

P.Usted pasó por el Conservatorio de Madrid. ¿Quién era Jorge Pardo antes de conocer a Paco de Lucía y quién era después?

R.Lo del Conservatorio de Madrid fue prácticamente una anécdota, ya que estuve apenas unos meses que me sirvieron mucho para aprender las bases de la lectura musical. De esa tecnología no es que reniegue, pero no soy hijo del conservatorio. Mi conservatorio ha sido mi integración en el sistema de Paco. Ese sí que ha sido mi aprendizaje, todo un máster.

P.¿Cómo era ese grupo con Carles Benavent, con Paco, con Pepe de Lucía?

R.Era una familia, la verdad. Por los viajes no regresábamos a casa a lo mejor en tres meses. Cuando veo ahora los programas del Gran Hermano, me río. El gran hermano era realmente excelente y es donde convivíamos a tope con todos, con la familia lejos, pero luchando, comunicándonos siempre nosotros con esa ansia y con ese espíritu de estar disfrutando de la música que hacíamos, aprendiendo unos de otros. Era realmente una gran escuela para todos.

Detalle de las manos y el saxo de Jorge Pardo / VANESSA PÉREZ

P.Tras fallecer Paco de Lucía son muchos los que hablan sobre él. ¿Es usted de quienes se sorprenden por algunas reflexiones?

R.Hombre, es que la vida es muy compleja y yo alguna vez lo dije presentando uno de estos eventos de Paco de Lucía; es que cada uno tenemos nuestro Paco de Lucía dentro. Unos lo hemos vivido más de cerca, otros los han vivido más lejos, pero no por ello menos importante. Cada uno tiene su reflexión acerca de Paco y cada uno tuvo, aunque fuera pequeño, un contacto con ese individuo. Lógicamente, a partir de ahí se le vuelve una historia, un pensamiento. Entonces, hay muchos Pacos de Lucía. Es muy complejo; es decir, cuando yo escucho a gente hablar de Paco me sorprendo porque a veces me sorprenden cosas que yo podía intuir, pero que no conocía.

P.¿Ve hoy a un Paco o un Camarón en el panorama musical?

R.Bueno, de eso se habla mucho, igual que si ves a un Maradona o a un Ronaldo o el nuevo Pelé ¿no?. No, es que los humanos pretendemos siempre hacer continuidad de un ídolo porque ha dado mucho a este colectivo y es imposible, absolutamente imposible. Así que yo me niego a hablar del nuevo Paco de Lucía o el nuevo Camarón o el nuevo Pelé o el nuevo Maradona.

P.¿Cómo es que se ha venido a vivir al Campo de Gibraltar?

R.Bueno, pues yo soy muy de dejarme llevar por la corriente de la vida y la vida sin querer queriendo, como diría aquel, pues me ha traído hasta aquí. Necesitaba un rincón donde estar, donde tener un poquito de soledad y un poquito de reposo para estudiar, para componer, y la casualidad me trajo aquí como tantas otras veces, cerca de mis amigos.

P.Si tuviera que elegir un lugar de la comarca, ¿cuál elegiría?

R.Donde estoy en San Roque es un sitio magnífico. En La Alcaidesa no hay gente, no hay arquitectura cerca; es una parte que mira hacia Málaga y su costa. Tengo muchos amigos en los pueblos próximos de Cádiz y también estoy cerca de Sevilla. Estoy bien comunicado. Eso sí, si pudieran bajar el ventilador de fuerza del Estrecho, no sé, sería un poco mejor.