'Los años extraordinarios'. Entre la belleza de la literatura y su complejidad gana el placer de la lectura

Escribir, sobre todo escribir a mano, ayuda en el aprendizaje del alumnado. La expresión escrita se debe animar desde la más temprana edad, a su nivel, pero expresión escrita desde el primer curso de primaria.

Los últimos estudios indican que el placer de escribir es terapéutico. Se decía que antes de morir debemos tener un hijo, plantar un árbol y por supuesto escribir un libro. Escribir no es difícil, publicar con las auto publicaciones tampoco, otra cosa es escribir bien y sobre todo crear placer cuando se lee lo escrito. Sin embargo, en clase cada día se escribe menos a mano, y la expresión escrita es totalmente conductista y poco constructivista. La expresión escrita está totalmente dirigida, prefijada y por desgracia en muchos casos para cumplimentar un concurso. La expresión escrita en el aula se ha encadenado, no es nada libre.

El miedo al folio en blanco aumenta entre el alumnado y hablar de una simple "redacción" es más temida que un examen. Si vamos subiendo en el nivel educativo y en la edad de ese alumnado, ese miedo no se supera y en muchos casos se convierte en pánico.

¿Existe la posibilidad de revertir esta situación? Pues claro que sí. Cada trimestre traigo un libro en el que predomina el placer de escribir a la propia historia, al propio argumento. La escritura de la escocesa Ali Smith es un claro ejemplo de ello, en estas páginas tenemos Otoño o Fragua. El año que murió John Wayne de Juan Gracia Armendáriz y La Vida privada de los árboles de Alejandro Zambra.

Esta semana presentamos Los años extraordinarios. Es la historia de Jaime Fanjul, que nació en Salamanca en 1902 narrada en primera persona, desde su más temprana infancia hasta su muerte. ¿Podemos clasificarla como historia de crecimiento personal apropiada para los jóvenes lectores? Sí, pero mucho más, es crecimiento del personaje, pero también del autor, de los lectores y sobre todo crecimiento de la creación literaria. ¿Es una novela con trasfondo histórico? Sí, pero mucho más ya que es creación histórica, dentro de un marco real, da forma a un mundo nuevo, tanto geográficamente, como históricamente, como ejemplo Salamanca tiene mar. ¿Es una novela de viaje? Por supuesto que sí, viajamos por todo el mundo, tanto el conocido como el creado por Rodrigo Cortés. ¿Es una historia de Amor? Claro, la vida está llena de amores, amores familiares, amores personales, amor de esposo, de hijo y de padre, pero también de desamores. ¿Es una novela humorística? Tenemos sonrisas, risa y carcajadas, es increíble lo que puede transmitir este texto, pero también es trágico, duro en algunos momentos, la risa en un cambio de página se puede helar. Son tantas cosas en el mismo texto, pero lo más importante, su estética literaria está por encima al propio argumento.

Quien siga la trayectoria de Rodrigo Cortés sobre todo en su sección Verbolario en el diario ABC sabrá que la descripción va envuelta en olores, sabores, sentimientos. Notarás el calor y el frio desde las yemas de tus dedos para rápidamente llegar a todo tu cuerpo. No te puedes perder esta gran creación, donde el esperpento y la ironía se abrazan con la compasión.

Los pequeños lectores recomiendan: Alicia Paz Montes, alumna de 1º de bachillerato es quien nos presenta este libro: “Mi abuelo es de los que lee el periódico en papel todos los días, por la mañana uno y por la tarde otro distinto, pero lee pocos libros. Sin embargo, me pareció curioso cuando lo vi super metido en el libro Los años extraordinarios. No solo lo leía, sino que se pegaba grandes carcajadas. Cuando entre los posibles recomendados estaba este libro rápidamente dije que yo lo tenía y que realizaría la lectura para compartirla. Le pregunté a mi abuelo porque le gustaba tanto y me dijo que esta historia era Estrella Michelin de la literatura. Pues es verdad, realiza una desconstrucción de marco histórico de España, de sus personajes, de sus emociones y vivencias, para crear nuevos sabores. No te la puedes perder”

Los años extraordinarios tiene 360 páginas. Tamaño 23 x 14. Es un torrente que cambia de tema constantemente, y las aventuras del protagonista te animan a no abandonar la lectura. Es un viaje impresionista a lo largo del siglo XX donde la imaginación impera sobre los hechos históricos.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: fijándonos en el título Los años extraordinarios y como ya estamos en bachillerato, terminado nuestros estudios vamos a realizar una lluvia de ideas marcando los momentos más importantes que hemos vivido en estos años en la enseñanza, en mis vivencias escolares.

Durante la lectura: Vamos creando una tabla de datos con las emociones que van viviendo los personajes y otra con las nuestras con su lectura.

Finalizada la novela: Nos convertimos en creadores literarios, pero con el estilo “de desconstrucción” de Rodrigo Cortés. Elegimos cada uno un momento de la historia de nuestra clase y lo volvemos a crear, pero deconstruido, con mucho humor, pero envuelto en ácida ternura. Manos a la obra, que la creación literaria es divertida.

Autoría:

Rodrigo Cortés, Pazos Hermos, Orense. Director, productor, actor, guionista, escritor y articulista. A la temprana edad de 16 años realizó su primer cortometraje. Sus obras por orden de publicación son: A las 3 son las 2, Sí importa el modo en que un hombre se hunde y Dormir es de patos en la editorial Delirio; Los años extraordinarios y Verbolario en Literatura Random House. Este mes ha salido a la venta Cuentos Telúricos.