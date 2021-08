'Nada puede asustar a un oso', lectura para los peques de la casa

Es un álbum atractivo, de gran tamaño, con muy buen papel. Es una historia de “miedo” que transcurre durante la noche, pero los colores están muy bien usados, tanto en sus luces como en sus sombras. Las ilustraciones ocupan todo el espacio, usando cada una de ellas las dos páginas. A través de los dibujos nos presenta el bosque y los seres que viven en él.

La historia es una aventura nocturna centrada en los miedos infantiles. Su objetivo es quitar los miedos, me recuerda a las historias de Nana Bunilda y sus come pesadillas. Es muy bueno trabajar todas las emociones básicas con nuestros niños, tanto en familia como en el colegio. Todas las emociones están al mismo nivel, la rabia no es más importante que el miedo. El cuento también es un juego para el aprendizaje de los números, para empezar a contar y a restar. Es un libro ideal para dar sus primeros pasos lectores. Podemos jugar con ellos al Veo-Veo. La aventura también tiene su chispa de humor.

Los personajes de la trama son los miembros de una familia de osos. Todos ellos, juntos, educan al pequeño osezno a no tener miedos. Los miedos, muchas veces, no son monstruos del exterior, sino ronquidos de nuestro interior. Esta historia, sobre la emoción del miedo, va dirigida tanto a los padres como a los “miedosos” pequeños. Papá oso, mamá osa, como los hermanitos, no le dice “no pasa nada” y siguen durmiendo, sino que todos juntos se levantan de sus confortables camas y van a hacerles frente al miedo. También es bueno transmitirles que todos, incluso papá oso, pueden tener miedo. Todas las emociones son importantes.

Todo álbum ilustrado a quien va dirigido en primer lugar es a los adultos, ellos son los que eligen, los que compran, los que pagan. Es como si los pequeños no tuviesen criterios, por supuesto que ellos no eligen por el nombre del autor, o del ilustrador, y mucho menos por el guion, o el objetivo que trabajan los autores, pero tienen sus propios criterios. Otro día hablaremos de este tema.

Elizabeth, desde su infancia ha querido ser escritora, y deseaba publicar un novelón, descubrió el fantástico mundo de los libros tras el nacimiento de sus tres hijas. En el Reino Unido tiene publicado unos ochenta libros infantiles, pero este es el primero que nos llega en castellano, seguro que no será el último.

Paula Metcalf es una ilustradora y escritora inglesa. Como en todo álbum ilustrado, sus dibujos son tan importantes como el texto. Otro de sus libros escrito e ilustrado por ella es “El perro con botas”.

Su texto es prosa poética, aunque no es un poema literal, sí está bien rimado, por ello es tan importante la traducción realizada por Patrycia Jurkowska.

Ficha literaria: Nada puede asustar a un oso. Autora: Elizabeth Dale. Ilustraciones: Paula Metcalf. Traducción: de Patrycja Jurkowska. Editorial: S.M. Madrid.