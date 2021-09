‘Abajo el cole’. ¿Para qué sirve el colegio? Puede ser muy divertido o mortífero

Si quieres empezar el curso con una gran carcajada este es tu libro. El protagonista es Hugo y sus compañeros: su mejor amigo Javi; Abril, la chica que más mola con su lema Impossible is nothing; Melissa, la alumna más perfecta; Axel, el capitán del equipo; Minipollo y su mascota Clotilde, que es una gallina; Leia, la mentirosa compulsiva; ET- Alejo, el más alto del colegio; Chucky, repetidor y timador; y por el profesorado tenemos a Mercedes, a la que solo le faltan dos años para jubilarse, “el peor tipo de profe que te puede tocar”.

Hugo nos transmite emociones, aventuras, travesuras y temores del día a día de su clase. Es un diario, pero escrito a dúo, ya que las reflexiones de Hugo son criticadas con un Toque de Javi. El humor sarcástico de esta novela es a la vez muy serio, ya que critica muchas realidades del sistema educativo, la conciliación familiar, las relaciones de amistad de la gente menuda, la influencia de las redes sociales en sus relaciones, el manejo de las nuevas tecnologías, etc.

Cada capítulo tiene apartados muy diferentes, entre ellas destaco: Cosas evidentes hasta para los zoquetes (pero no para Hugo). Las definiciones son muy divertidas, por ejemplo: “Recreo: la zona más peligrosa de todo el colegio. Sanidad debería obligar a clavar carteles avisando DANGER. Es un campo mortífero, solo que, en vez de minas antipersonas, está lleno de matones y graciosos”.

Nuestro personaje se desahoga con sus distintas relaciones: Frases Básicas de Padres; Cosas para saber si le gustas a una chica; La lista de deportes a los que juegan; el típico rollo de motivación.

Los textos cambian de tamaño, con diferentes tipos de letras, frases con pictogramas, etc, todo ello le da una gran movilidad a la historia. Está recomendada a partir de nueve años, pero si eres parte de la comunidad educativa no te lo puedes perder y cruzar los dedos para que no se hagan realidad alguno de sus mensajes. Como por ejemplo: “Es tan pija que si no sube una fotografía a Instagram cada 3 minutos sufre un ataque de ansiedad ¡Ha conseguido un certificado médico y la profesora se lo deja usar en clase!”.

Ficha Autora: María Frisa Ilustraciones: Michelle Macias Editorial: Alfaguara. Penguin Random House. Barcelona.

Marisa Frisa es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Psicología Clínica. Sus novelas son realistas envueltas de humor negro. Es autora de la serie juvenil compuesta por 75 consejos para sobrevivir en el colegio y entre sus premios tiene el Premio de Narrativa Universidad de Zaragoza por Como entonces y Premio Isabel de Portugal por el volumen de relatos Uno mismo y lo inesperado.

Las ilustraciones de Michelle Macias le dan un gran atractivo al libro, me gustan mucho las páginas Superpoder Memorizante. Michelle es una ilustradora mexicana, estudió Diseño Gráfico.