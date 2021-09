‘Emma va al colegio’. Cómo tener a papá y a mamá siempre cerca

Emma es una niña alegre, charlatana, algo inquieta y llena de vida. El primer día de colegio para Emma es muy difícil, un drama. Llora porque quiere quedarse con su mamá, tiene miedo. Todos le dice que ya es una niña mayor, que tiene que ir al colegio, pero el colegio es un edificio feo, gris, allí no conoce a nadie y no están ni mamá ni papá.

Cuando Emma entra en la clase no ve a nadie, ni a la maestra, ni las mesas, ni siquiera a los otros escolares. Pero sí ve a un niño, Antonio. Antonio se convierte en su mejor amigo, ha sido elegido por ella. Con Antonio todo es distinto, pero el colegio sigue sin gustarle.

La educación infantil en Andalucía y en toda España es un derecho, pero no una obligación. La escolarización es buena para la socialización, maduración personal y autonomía. Pero a muchos niños y niñas les ocurre como a Emma, no quieren ir al colegio. ¿Cuál es la razón para no querer ir? Cuando se plantea esta pregunta, tanto en Emma, como en otros muchos, su preocupación no está dentro del colegio. Es el miedo a no tener cerca a sus seres queridos. Emma se inventa “un truco” para tener cerca de su corazón a mamá y papá.

Emma va al colegio es un álbum ilustrado muy apropiado para leer con los pequeños que tienen miedo de ir al colegio. ¿Para qué van los niños al colegio? Emma da sus propias respuestas. ¿Y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Para qué van al colegio? ¿Qué les da miedo? ¿Con qué disfrutan? ¿Con quién juegan? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué guardan en su bolsa de los tesoros? También es un recurso apropiado para el profesorado de Educación Infantil en estos primeros días de clase.

Ficha Autora: Susie Morgenstern Ilustraciones: Séverine Cordier Traducción: Teresa Tellechea Editorial: SM. Madrid.

Susie Morgenstern es una escritora e ilustradora estadounidense, aunque vive en Francia desde hace muchos años. Desde pequeña le ha gustado escribir, ya en el colegio era la redactora jefa del periódico escolar. Realizó su tesis doctoral sobre Literatura comparada y ha sido profesora de inglés durante treinta y ocho años. En la actualidad se dedica en exclusiva a la literatura infantil y juvenil. Entre sus premios destacan el Prix Roman Jeunesse de libros juveniles; Prix Mille Jeunes Lecteurs de Vénissieux; Prix Premier Amour, Prix Saint Benoît, Prix du Donjon y Prix Malmaison; Prix Alice y Prix Chronos. Su última publicación es Cartas de amor de 0 a 10.

La ilustradora Séverine Cordier en la actualidad tiene 37 títulos en nuestras librerías, de ellos destaco la colección sobre compositores de música clásica para introducir a los primeros lectores en este apasionante mundo; están editados por Timus Mas. Ha recibido el premio del Instituto de Francia en la categoría de pintura.